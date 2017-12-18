KGF’nin Kullandırdığı Krediler 220 Milyar Liraya Ulaştı!
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KGF’nin Kullandırdığı Krediler 220 Milyar Liraya Ulaştı!


KGF’nin Kullandırdığı Krediler 220 Milyar Liraya Ulaştı!
KGF’nin Kullandırdığı Krediler 220 Milyar Liraya Ulaştı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-18 Saat: 15:38:55
Anasayfa Kredi Haberleri KGF’nin Kullandırdığı Krediler 220 Milyar Liraya Ulaştı!

Kredi Garanti Fonu, 365 bin şirkete 220 milyar lira tutarında kredi kullandırarak Güney Kore’yi arkasında bıraktı ve birinci oldu.

Kredi kullanan şirketlerin yüzde 64.2’lik kısmının A-B reytingli olduğunun bilgisini veren Gergerli, KGF’nin ekonomik büyümeye sağladığı katkılar sebebiyle gündemden düşmediğine ve fonun 365 bin şirkete 220 milyar lira kredi kullandırarak dünya rekoru kırdığına işaret etti. 42 milyar dolar hacmiyle dünya üzerindeki en büyük kredi garanti şirketi olan Güney Kore'nin KODİT markasını geçtiklerine dikkat çeken KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, dünya üzerindeki en büyük kredi garanti fonu konumuna yükseldiklerini aktardı.

Faizsiz garanti sistemi için yürütülen çalışmaların devam ettiğini anımsatan Gergerli, günlük 4 bin şirkete kefalet verme hacmine sahip olduklarını, Halk Bankası'nın 20 milyar lira üstünde Hazine garantili kredi kullandırdığını bildirdi. Gergerli, 2018 ajandası ve ekonomiye dair değerlendirmelerini paylaştı. Eskiden senelik bazda bin firmaya garanti veren Fonun, artık günlük bazda 4 bin firmaya kefalet verebildiğine işaret eden Gergerli, bazı zamanlar günde 12-13 bin talep sonucu kefalet verdiklerini anlattı. Altyapılarının günlük 15 bin firmaya kefalet verebilecek güçte olduğuna değinen Gergerli, kaynağın 25 milyara, hacmin 250 milyara çıkarıldığını açıkladı. Mart 2017 senesinde bu hacmin kullanımının başladığının bilgisini veren Gergerli, KGF kefaletli kredilerde ve sermaye rasyosu hesaplamalarında karşılık sıfır olduğu için risk priminin kaldırıldığını anlattı. Gergerli, KGF’nin bu özelliklerinin yanı sıra faizleri düşürme aracı olduğunu belirtti.

27 Bin Şirket Nefes Kredisi Kullandırıldı

Toplam 27 bin şirkete 2.6 milyar lira TOBB nefes kredisi kullandırıldı. Taksitlerin tümüne yakını kapatıldı. Kredi kullandırılan bu şirketlerden yalnızca binde 1.5'luk kısmı ödemesini yapamadı. Makine teçhizat yatırımlarında büyüme yüzde 15.2 seviyesinde. Bu veri büyümenin ilerleyen beş çeyrek dönemde de süreceğine işaret ediyor.

TOBB Nefes Kredisi KGF KODİT İsmet Gergerli
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