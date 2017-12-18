Türkiye’nin Dönercisi Şimdi İse Dünya Pazarına Göz Dikti

Ticari faaliyetlerine İstanbul Beyoğlu'nda küçük bir firma olarak başlayan Bereket Döner, günümüzde 120 şubeli bir marka haline geldi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bereket Döner Üst Yöneticisi Muhammet Nezif Emek, ilk hedeflerinin "Türkiye’nin Dönercisi" olmak olduğunu anımsattı. Marka yurt dışına açılmadan önce birçok veriyi araştırdıklarını belirten Emek, ürün ihraç ettikleri ülkeleri belirlerken ticaret anlaşmaları, et fiyatları ve rekabet koşullarının özellikle incelendiğini anlattı.

2014 senesinde yurt dışına açıldıklarını ve ilk ihracatı yaptıklarını anımsatan Emek, günümüzde Gana, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kosova, Irak, Afganistan, Ekvator Ginesi, Umman, Suudi Arabistan ve Tunus’a ihracat yapar duruma geldiklerini ifade etti. Firmanın hedefleri ise ilerleyen süreçte 20 ülkeye ihracat gerçekleştirmek.

Ülkeler Arası Mevzuat İyice Araştırılmalı

İhracat ve markalaşma yönünde yatırımlarıyla hedeflerine ulaşırken zorlu bir süreçten geçtiklerine dikkat çeken Emek, 2018 senesinde ihracatın ciro payının yüzde 10 oranında olmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi. Bu oranların, emeklerinin karşılığını almalarının bir göstergesi niteliğinde olacağına işaret eden Emek, Türkiye'de çalışmanın ya da yurt dışında çalışmanın arasındaki farkları anlattı. Emek, yurt dışında et sektörüne girmek isteyenlerin, ülkeler arası mevzuat farklılıklarını iyice araştırmaları gerektiğini belirtti.

2018 senesinde de yatırımlarını sürdüreceklerini dile getiren Emek, ambalaj, paketleme ve hijyen makineleri, besi çiftliği ve farklı ticari yatırımlar olacak şekilde 10 milyon lirayı aşkın yatırım harcamasıyla bu seneyi sonlandıracaklarını aktardı. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını devamlı olarak yürüttüklerine işaret eden Emek, üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve koşulların gelişmesi, dışa bağımlılığın azalması, ilk elden ham madde temin etmek ve ürün üretimini mümkün kılabilmek için yeni yatırımlarından biri olan besi çiftliğini faaliyete soktuklarını bildirdi. Emek, ilerleyen süreçte yatırım ve kapasite artırımı amacıyla yatırımlarına devam edeceklerini aktardı.