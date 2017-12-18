Şahin: Tüketici Hakem Heyeti Yanlış Karar Aldı

Geçtiğimiz günlerde özel bir bankadan alınan kredinin masraf tutarı sonucunda görülen davada, Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi tarafından alınan karar hakkında, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı olarak görev yapan Mahmut Şahin açıklamalarda bulunarak belirtilen dosya masrafı iadelerinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Bahsi geçen haber çerçevesinde Tüketici Hakem Heyeti'nin yanlış bir karar aldığını ve Yargıtay'ın bu kararı düzeltmesiyle, bir kereye mahsus olmak üzere ticari kredi kullanan tüketicinin dosya masrafı iadesini aldığını bildirdi.

Yapılan Haberle Yanlış Algı Oluştu

Sonraki dönemlerde kredi kullanacak tüketicilere yönelik aynı uygulamanın yapılmasına dair yanlış bir algının oluştuğunu aktaran Şahin, ticari kredi alan vatandaşların, masraf adı altında alınan para sebebiyle heyetlere başvurabileceklerini fakat bu durumun netice alınamayacak bir konu olduğunu belirtti.

Yapılan haber çerçevesinde tüketici hakem heyetine başvuran vatandaşın parasının iade edildiğini fakat Yargıtay'ın bu süreçten sonra heyetlerin kredilerle alakalı başvuru almaması hakkında karar aldığını ifade eden Şahin, bu durumun aslında bankalar yönünden iyi olduğuna dikkatleri çekti.

Masraf İadesi Söz Konusu Değil

Olaya göre bankanın heyet tarafından verilen yanlış karar sonucunda itirazı olmadığı için kararın kesinleştiğini, ancak alınan kararın yanlış olduğunu savunan Şahin, kesinleşen karardan sonra banka avukatlarının kanun yararına bozma talebiyle Savcılığa başvuruda bulunduğunu ifade etti. Bahsi geçen başvurudan sonra Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi'nin karar aldığını fakat bu kararında yanlış algılandığını ve ticari krediler konusunda dosya masraf iadesinin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Başkan Şahin, bundan sonraki dönemlerde de önceden yapıldığı şekilde ticari kredi alan tüketicilere masraf adı altında alınan paranın iadesinin gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.