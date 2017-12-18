Deepsea Metro-2 Yolda! 31 Aralık'ta Türkiye'ye Ulaşacak

Uluslararası gemi takip sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda Norveç'in güneyinde yer alan Hoylandsbygda limanından yola çıkan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin 31 Aralık tarihinde ülkeye ulaşması bekleniyor.

Sismik çalışmalarını hala kendisine ait petrol ve gaz arama gemileriyle yapan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin TPAO tarafından kullanılacağı bildirildi. Önümüzdeki senede Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanılan gemi hakkında daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulunmuştu.

Akdeniz'de 2018'de Faaliyetlerine Başlayacak

Albayrak yaptığı açıklamada iki gemiyle sismik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, süreci tamamlanmış olan ve yakın bir zaman diliminde imzaları atılmış olan ilk sondaj gemisinin sene sonundan önce envantere katılacağını dile getirmişti.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada ayrıca geminin Akdeniz'de 2018 senesinde faaliyetlerine başlayacağını belirterek bu durumun birilerini rahatsız ettiğini savunmuştu. Türkiye'nin henüz sondaj aşamasına gelmeden "Türkiye gaz buldu" şeklinde ifadelerin kullanıldığına dikkat çeken Albayrak, siyaseten bu manipülatif haberlerin arka planında neler olduğunu bildiklerini dile getirmişti. Atılacak olan adımların rasyonellik ve bilimsellik içerisinde atılacağını ve bu şekilde bahsedilen günlerinde geleceğini savunan Albayrak, Türkiye olarak uluslararası hukuktan kaynaklı kendi ekonomik alanımızda ve KKTC'nin ruhsatı bulunan sahalarında arama çalışmalarını devam ettireceklerini ifade etmişti.

Deepsea Metro-2 229 Metre Uzunluğunda

Öte yandan Türkiye'nin envanterine girecek olan ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2'nin Güney Kore yapımı olduğu ve 2011 senesinde hizmete girdiği biliniyor. 229 metre uzunluğu bulunan sondaj gemisinin özellikleri arasında ise 12 bin fit deniz ve en çok 40 bin fit sondaj derinliğinin olduğu ifade ediliyor.