PTT'den HGS İçin Yeni Sistem!
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PTT'den HGS İçin Yeni Sistem!


PTT'den HGS İçin Yeni Sistem!
PTT'den HGS İçin Yeni Sistem! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-18 Saat: 17:00:08
Anasayfa Eko Gündem PTT'den HGS İçin Yeni Sistem!

PTT AŞ.'nin duyurduğu yeni sistem sayesinde vatandaşlar HGS için bankalara otomatik ödeme talimatı verebilecek.

PTT tarafından getirilen yeni sistem sayesinde vatandaşlar Hızlı Geçiş Sistemi için artık bankalara otomatik ödeme talimatında bulunabilecek. Bahsi geçen konu hakkında PTT tarafından gerçekleştirilen açıklama kapsamında, PTT AŞ.'nin Hızlı Geçiş Sistemi kullanan vatandaşların bakiye eksikliği sebebiyle idari para cezasına çarptırılmasını önleyebilmek ve Hızlı Geçiş Sistemi'ni kullanan vatandaşlara kolaylık sağlayabilmek adına yeni bir uygulamayı başlattığı belirtildi. 

Talimatlar Ücretsiz Olarak PTT İşyerlerinden Yapılabilecek

Bu doğrultuda Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan alınan Hızlı Geçiş Sistemi ürünlerine vatandaşların kredi kartları ile otomatik ödeme talimatı verebileceği belirtildi. Ayrıca verilecek otomatik ödeme talimatlarının da bütün PTT işyerlerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebileceği dile getirildi. 

PTT AŞ. tarafından faaliyete alınan bu yeni uygulamayla Hızlı Geçiş Sistemi'ni kullanan vatandaşlara yönelik farklı ödeme kanalının sunulmasının yanında devamlı bir kontrol ihtiyacı olmadan vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi hesabına bakiye yükleyebilme kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca Hızlı Geçiş Sistemi ürünlerinde kredi kartlarıyla otomatik ödeme talimatlarının verilebilmesini sağlayan yeni sistemle birlikte bakiye eksikliği sebebiyle vatandaşların ihlalli geçiş mağduriyetlerinin önemli ölçüde azalmaya gitmesi bekleniliyor. 

HGS Bir Çok Alanda Hizmet Veriyor

Öte yandan yaklaşık olarak 12 milyon vatandaşın aktif olarak kullandığı Hızlı Geçiş Sistemi, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollarda ve köprülerde, Yap İşlet Devret modeli çerçevesindeki otoyollarda ve köprülerde, Milli Parklar'da ve İDO feribotlarının gerçekleştirdiği seferlerde hizmet veriyor. 

Faaliyetlerini sürdürdüğü bütün alanlarda vatandaşların hayatlarını kolaylaştırabilmeyi temel prensip olarak gören Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ise Hızlı Geçiş Sistemi'yle alakalı olan hizmetlerini de bahsi geçen temel prensip çerçevesinde yürütüyor. 

PTT Hızlı Geçiş Sistemi Otomatik Ödeme Talimatı HGS
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