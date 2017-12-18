IKEA Vergi Borcunu Ödemedi! AB Soruşturma Başlattı

Avrupa Birliği'nin Hollanda tarafından IKEA'ya sağlanmış olan vergi imtiyazlarına ilişkin soruşturma başlatacağı hakkındaki iddialar doğrulandı. Avrupa Birliği Komisyonu IKEA'a yönelik soruşturma başlatırken, bahsi geçen soruşturmanın Hollanda'nın mobilya sektörü içerisinde önde gelen firmalardan biri olan IKEA'ya uygulamış olduğu vergilendirme sistemine yönelik olduğu ifade edildi.

Vergi Borcu 1 Milyar Euro

Avrupa Birliği tarafından yaklaşık 1 milyar euro civarında ki vergiyi ödememesiyle suçlanan, Hollanda'nın mobilya sektörü devlerinden olan IKEA hakkında, soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Financial Times'ın yaptığı haber doğrultusunda soruşturmanın sebebinin ise, IKEA'nın 2009 senesiyle 2014 senesi arasındaki dönemi kapsayan vergi borcu olduğu ifade edildi.

Yapılan habere göre IKEA'nın Hollanda'daki Lüksemburg ve Lienctenstein'de bulunan şirketleri üstünden vergi avantajlarını kullanıp yüksek miktarda bulunan vergisini ödemediği belirtildi. Avrupa Birliği'ne bağlı olan Avrupa Komisyonu ise, resmi soruşturma çerçevesinde IKEA'nın vergi avantajlarından yararlanarak yasalarda herhangi bir ihlal yapıp yapmadığı konusunda araştırma yapacak.

AB Komisyonu'nun Görevi Denetlemek

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin yapmış olduğu vergi düzenlemelerinde hiçbir şirketin çıkar sağlamaması ve sektör içerisindeki rekabeti bozmaması gerektiği biliniyor. Gerçekleştirilen düzenlemelerin kurallara uyup uymadığını denetlemekte Avrupa Birliği Komisyonu'nun görevleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun 2013 senesinden beri üye ülkelerle çokuluslu şirketler arasındaki vergi anlaşmalarına ilişkin denetimlerinide arttırdığı belirtilirken, bu zamana kadar yapılan soruşturmalar kapsamında Avrupa Birliği yetkililerinin dört üye ülkenin toplam 40 şirketten milyarlarca euro değerinde vergi alması gerektiğine karar kıldı. Bahsi geçen şirketlerin arasında isimleri sıkça duyulan Starbucks, Amazon, Fiat, Apple gibi ünlü şirketlerde bulunuyor. Avrupa Birliği daha önceden ise Engie ve McDonald's hakkında da vergi soruşturması başlatmıştı.