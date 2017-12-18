Yatırım Uzmanı Moas: Bitcoin Fiyatı Yüzde 500 Artacak!

Sanal para birimi Bitcoin'in önlenemeyen yükselişlerini daha önceden yaptığı açıklamalarda tahmin eden ve tahmini tutan Amerikalı bir yatırım uzmanı olan Ronnie Moas, yeni tahmininde Bitcoin'in gelecekte fiyatlarının 300 bin dolar ila 400 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti.

Bitcoin'le vadeli işlemlerin başlaması sonucuyla fiyatı 19 bin doları gören Bitcoin, yükselişini sürdüyor. 2017 senesine bin dolar seviyesinde giriş yapan sanal para birimi Bitcoin'in yükseliş eğilimini daha önceki değerlendirmelerinde tahmin eden yatırım uzmanı Moas, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir ekonomi kanalında açıklamalarda bulundu.

Bitcoin'de Yüzde 500 Artış Tahmini

Bitcoin için Al tavsiyesi verdiği dönemlerde Bitcoin fiyatlarının mevcut durumdaki seviyenin yüzde 500 altında olduğunu dile getiren Moas, yeni tahmininde ise Bitcoin'in yüzde 500 oranında artış yakalayabilme ihtimalinin olduğunu vurguladı.

İlerleyen dönemlerde sanal para birimi Bitcoin'in 300 bin dolar ila 400 bin dolar seviyesine kadar çıkış yapabileceğinin altını çizen Moas, gerçekleştirdiği tahminini ise arz talep dengesine bağladı. Dünya genelinde ne kadar altın rezervinin var olduğunun bilinmediğini belirten Moas, buna karşın toplam Bitcoin rezervinin ne kadar olduğunun bilindiğine dikkatleri çekti. İki sene içerisinde global anlamda herkesin Bitcoin alma peşinde olacağını aktaran Moas, toplam Bitcoin miktarının ise 21 milyon seviyesinde olduğuna değindi.

Arz Talep Dengesizliği Mevcut

Kripto para birime yatırım gerçekleştirmek isteyen kişilerin artış göstereceğini kaydeden Moas, bu sayede fiyatlarda da ciddi bir artışın yaşanmasını beklediğini vurguladı. Ortada çok ciddi oranda arz talep dengesizliğinin var olduğunu belirten Moas, bundan dolayı fiyat artışının da kaçınılmaz olduğunu işaret etti.

Moas'ın yaptığı yeni tahminin ise dünyanın en büyük vadeli işlem borsası olan CME'nin Bitcoin'le vadeli işlem hizmetlerini başlattığı gün geldiği belirtildi.