Yatırım Uzmanı Moas: Bitcoin Fiyatı Yüzde 500 Artacak!
Advert Advert Advert


Yatırım Uzmanı Moas: Bitcoin Fiyatı Yüzde 500 Artacak!


Yatırım Uzmanı Moas: Bitcoin Fiyatı Yüzde 500 Artacak!
Yatırım Uzmanı Moas: Bitcoin Fiyatı Yüzde 500 Artacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-18 Saat: 17:54:54
Anasayfa Eko Gündem Yatırım Uzmanı Moas: Bitcoin Fiyatı Yüzde 500 Artacak!

Bitcoin fiyatlarının artış göstereceği tahmininde bulunan yatırım uzmanı Ronnie Moas'tan Bitcoin'le ilgili yeni tahmin geldi.

Sanal para birimi Bitcoin'in önlenemeyen yükselişlerini daha önceden yaptığı açıklamalarda tahmin eden ve tahmini tutan Amerikalı bir yatırım uzmanı olan Ronnie Moas, yeni tahmininde Bitcoin'in gelecekte fiyatlarının 300 bin dolar ila 400 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti. 

Bitcoin'le vadeli işlemlerin başlaması sonucuyla fiyatı 19 bin doları gören Bitcoin, yükselişini sürdüyor. 2017 senesine bin dolar seviyesinde giriş yapan sanal para birimi Bitcoin'in yükseliş eğilimini daha önceki değerlendirmelerinde tahmin eden yatırım uzmanı Moas, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir ekonomi kanalında açıklamalarda bulundu. 

Bitcoin'de Yüzde 500 Artış Tahmini

Bitcoin için Al tavsiyesi verdiği dönemlerde Bitcoin fiyatlarının mevcut durumdaki seviyenin yüzde 500 altında olduğunu dile getiren Moas, yeni tahmininde ise Bitcoin'in yüzde 500 oranında artış yakalayabilme ihtimalinin olduğunu vurguladı. 

İlerleyen dönemlerde sanal para birimi Bitcoin'in 300 bin dolar ila 400 bin dolar seviyesine kadar çıkış yapabileceğinin altını çizen Moas, gerçekleştirdiği tahminini ise arz talep dengesine bağladı. Dünya genelinde ne kadar altın rezervinin var olduğunun bilinmediğini belirten Moas, buna karşın toplam Bitcoin rezervinin ne kadar olduğunun bilindiğine dikkatleri çekti. İki sene içerisinde global anlamda herkesin Bitcoin alma peşinde olacağını aktaran Moas, toplam Bitcoin miktarının ise 21 milyon seviyesinde olduğuna değindi.

Arz Talep Dengesizliği Mevcut

Kripto para birime yatırım gerçekleştirmek isteyen kişilerin artış göstereceğini kaydeden Moas, bu sayede fiyatlarda da ciddi bir artışın yaşanmasını beklediğini vurguladı. Ortada çok ciddi oranda arz talep dengesizliğinin var olduğunu belirten Moas, bundan dolayı fiyat artışının da kaçınılmaz olduğunu işaret etti. 

Moas'ın yaptığı yeni tahminin ise dünyanın en büyük vadeli işlem borsası olan CME'nin Bitcoin'le vadeli işlem hizmetlerini başlattığı gün geldiği belirtildi. 

Bitcoin Yatırım Uzmanı Ronnie Moas Amerikan Doları
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek