2017 Yılı 1 Milyon 400 Bin Konut Satışıyla Tamamlanacak!

GYODER Başkanı olarak görev yapan Feyzullah Yetgin sektör hakkında değerlendirmeler gerçekleştirdi. GYODER'in 2009 senesinde kurulduğunu aktaran Yetgin, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin 15 Temmuz sonrasında başlatılan kampanya ile sektöre ivme kazandırdığını ifade etti.

Son zamanlarda yatırımların artmasıyla birlikte inşaat sektörünün hızlı bir gelişme gösterdiğine değinen Yetgin, Türkiye'ye ait açıklanan son ekonomik veriler baz alındığında, yüzde 11.1 oranındaki büyümenin yaklaşık olarak yüzde 18'lik oranını inşaat sektörünün oluşturduğunu vurguladı.

Hükümetten Destek Bekleniyor

Konuşması sırasında inşaat sektörünün öneminden bahseden Yetgin, sektörde ağırlıklı olarak kalifiye olmayan personellerin istihdam edildiğine dikkatleri çekti. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi adına çok daha fazla katkıda bulunmak istediklerinin altını çizen Yetgin, 30 Eylül tarihinde tamamlanmış olan teşvik paketiyle, Katma Değer Vergisi konusunda hükümet tarafından destek beklentisi içerisinde olduklarını belirtti.

Önümüzdeki 15-20 senelik perspektif doğrultusunda yaklaşık olarak 7.5 milyon konutun yenilenmesinin öngörüldüğünden bahseden Yetgin, bu durumun yanı sıra yeni konut ihtiyaçlarınında sürdüğünü kaydetti.

2017 Bir Milyon 400 Bin Konut Satışıyla Sonlanacak

GYODER olarak daha kapsamlı, daha planlı ve nitelikli, akıllı şehirler üretme konusunda ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını vurgulayan Yetgin, 2017 senesini toplam olarak bir milyon 400 bin konut satışıyla sonlandıracaklarını dile getirdi.

İnşaat sektörünün önümüzdeki seneler içerisinde de önemininin büyük olacağını belirten Yetgin, Türkiye'de bulunan tüm şehirlerde kentsel dönüşümün devam ettiğini hatırlattı. Sektötün öneminin ekonomik performans açısından ve kentsel dönüşüm açısından süreceğini ifade eden Yetgin, Türkiye'nin büyüme ve gelişme süreci içerisinde sektör olarak katkı sağlayabilmek adına çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.