Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!

Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.

İhtiyaç kredisi kapsamında Yeni Yıl Kredi Kampanyası düzenleyen ve müşterilerine avantajlı ödeme planları ile finansman desteği sunan Denizbank, aynı zamanda da çeşitli başvuru kanalı imkanı tanımaktadır.

Müşterileri yeni yılda dileklerini ve yeni yıl ihtiyaçlarını ertelemesin diye aynı zamanda da anında kredi başvurusu imkanı sağlayan banka, 2 farklı başvuru kanalı sunmaktadır. Bunlardan biri bankanın internet sitesidir. İnternet sitesinden kredi başvurularını tamamlamak isteyenlerin başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Diğer başvuru kanalı ise banka şubesidir. Şubelerden yapılan başvurularda ise tüm belgelerin eksiksiz getirilmesi gerekmektedir. Bu belgeler ise; bireylerin TC. kimlik numaralarının yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi, ikametgah belgesi ve gelir belgesidir.

Denizbank yeni yıl kredisi faiz oranları 12 aya kadar olan ödemelerde yüzde 1,29, 12-24 ay arası yüzde 1,49, 24-48 ay arası ise yüzde 1,59'dur. Ancak 3 bin TL'ye kadar alınan finansmanlar için 12 aya kadar olan ödeme planlarında ise yüzde 0,99 oranında faiz uygulanmaktadır.

3.000 TL Yeni Yıl Kredisi Kampanyası

Denizbank'ın yeni yıla özel düzenlendiği kredi kampanyası kapsamında 12 ay vadeli ödeme planı ile 3 bin TL finansman temin edenlerin aylık kredi ödemesi 270 TL, tahsis ücreti 15 TL, aylık toplam maliyet oranı yüzde 1,3647, yıllık maliyet oranı ise yüzde 16,3765'e tekabül etmektedir.