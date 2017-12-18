Karadenizli Balıkçılar Bu Yıl Hüsrana Uğradı!

Karadeniz’de bu sezon çok fazla rastlanmayan kalkan balığının kilosu 100 liraya yükseldi.

Karadenizli balıkçılar bu balık avı sezonunda hamsi ve palamutla ilgili beklentilerine karşılık bulamadı. Balıkçılar palamut ve hamsinin yanında diğer balık çeşitlerinde de avlanan miktarın az olmasından şikayet ediyor. Sezonun bu şekilde devam edeceğini, balık miktarının az olmaya devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Karadenizli balıkçılar karamsarlıklarını sürdürüyor.

Balık Miktarı Az Fiyatlar Yüksek

İçinde bulunduğumuz balık avı sezonunda umduklarını bulamadıklarını dile getiren Karadenizli balıkçılar, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını, hamsi ve palamutta av miktarının az olmasının yanı sıra diğer balık türlerinde de geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında miktarın çok az olduğunu, bu sebeple de balık fiyatlarının yüksek olduğunu, vatandaşın ekonomisini zorladığını söylüyorlar.

Kalkan Balığının Fiyatı 100 Liraya Çıktı

Balıkçılar, kalkan balığının kilogram fiyatının bu balık çeşidinin de az olması sebebiyle 100 liraya kadar çıktığını, kalkan balığının her kesimden insanın sık olarak tükettiği bir balık çeşidi olmadığını, bu balıktaki avlanma miktarının son günlerde biraz artmış olmasına rağmen yine de kalkan balığının fiyatının oldukça yüksek olduğunu, kilogramının 100 liradan satıldığını, önümüzdeki günlerde 120 liraya kadar yükselmesini beklediklerini, fiyatların yükselme sebebinin de balığa talebin çok olmasına rağmen avlanan balık miktarının az olması olduğunu söylüyorlar.

Hamsi Tezgahlara Uğramıyor

Karadenizli balıkçılar, balık miktarının az olmaya devam etmesi halinde balık fiyatlarının giderek artmasını beklediklerini, talepleri karşılayacak miktarda balık avlamayı ve ucuza satmayı istediklerini, ancak bunun şu an mümkün olmadığını, hamsinin birkaç gündür tezgahlara gelmediğini, istavrit ve mezgitte de avlanan miktarın çok az olduğunu, bu balıkların fiyatının da kilogram başına 12 lira ile 15 lira arasında olduğunu belirttiler.