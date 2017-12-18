SSM Müsteşar Yardımcısı: Ambargo Altındayız!

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Türkiye’nin gizli bir ambargo altında olduğunu söyledi.

Ambargolar Bizi Üretim Yapmaya Teşvik Ediyor

Kısa adı SSM olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda görevli Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, yaptığı açıklamada Türkiye’ye gizli bir ekonomik ambargo uygulandığını, bu durumun olumlu taraflarının da olduğunu, ülkemizi üretim yapmaya yönelttiğini, kendi üretimimizi kendimiz yaptığımızı, ülkemize uygulanan ambargoların bizi üretim yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

SSM Olarak İki Önemli Misyonumuz Var

SSM bünyesinde Eskişehir’de tertiplenen Turboşaft Motor Alt Sistemleri Çalıştayı’nda bir konuşma yapan Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak üretime odaklı bir şekilde çalıştıklarını, SSM’nin iki önemli misyonu olduğunu, bunlardan birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geliştirilerek modern hale getirilmesi olduğunu, diğerinin de Türkiye’deki savunma sanayi sektöründeki mevcut alt yapının geliştirilmesi olduğunu, SSM olarak 32 yıldan beri bu misyonlar doğrultusunda çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Kendi Üretimimizi Yapıyoruz

1990’lı yıllara gelinceye kadar Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerini ithal ettiğini, bu yıllardan sonra ise ülke olarak üretim aşamasına geçildiğini, geride bıraktığımız 15 yılda gerçekleşen üretimden dolayı ülkemizin büyük kazanımlarının olduğunu, oluşturulan insan kaynakları kolunun bu alanda çok önemli olduğunu, Ar – Ge projeleri ile de destek verildiğini, ATAK, MİLGEM, HÜRKUŞ ve ANKA’nın üretildiğini, bu ürünlerin pek çok parçasının ve alt yapı sisteminin yurtdışından alınmış olmasına rağmen gelişimin sürdüğünü, İHA olarak bilinen İnsansız Hava Araçları üzerinde kullanılan kameraların geliştirilmeye başlandığını, daha önceden bu kameraların ithal edildiğini, ancak yapılan çalışmalar sonucunda şu an kendi üretimimizi yaptığımızı da sözlerine ekledi.