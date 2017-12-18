Türkiye’de İki Yeni Model Otomobil Üretilecek!
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Türkiye’de İki Yeni Model Otomobil Üretilecek!


Türkiye’de İki Yeni Model Otomobil Üretilecek!
Türkiye’de İki Yeni Model Otomobil Üretilecek! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-18 Saat: 19:56:24
Anasayfa Otomotiv Türkiye’de İki Yeni Model Otomobil Üretilecek!

Kibar Holding’in CEO’su Tamer Saka, Hyundai Assan olarak iki yeni model otomobilin üretimini planladıklarını açıkladı.

Kibar Holding’in CEO’su Tamer Saka, Hyundai Assan olarak iki yeni model otomobilin üretimini planladıklarını açıkladı.

Hyundai Assan’dan İki Yeni Model Geliyor

Hyundai ile ortaklıklarının bulunduğu Hyundai Assan olarak önümüzdeki zamanlarda iki yeni modelin üretimini planladıklarını açıklayan Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, öncelikle bir SUV model üretileceğini, ardından üretimi planlanan modelin de hatchback olduğunu, bu iki model ile ilgili yatırım planlarının olduğunu, Kibar Holding bünyesinde bulunan bazı şirketlerin de önümüzdeki 3 – 4 yıl içinde halka arzının gerçekleşmiş olacağını bildirdi.

Öncelikli Kararımız SUV Modeli

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin yanı sıra Daewoo ve Posco ile de ortaklığı bulunan Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, yaptığı açıklamada otomotiv sektörüne kazandıracakları yeni modellerin kararının verilmesi aşamasında olduklarını, muhtemelen bu modellerden ilkinin SUV olarak bilinen arazi aracı olacağını, bu model olmasının yüzde 90 oranında kararlaştırıldığını, ama henüz zamanlamasının belli olmadığını söyledi.

Avrupa Pazarına Üretime Devam Edeceğiz

Tamer Saka, Hyundai’nin yeni SUV modeli için yeni bir tesis yatırımı yapmayı düşünmediklerini, Hyundai Assan’ın kapasitesinin artırılması yoluyla üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını, üretim kapasitelerini 245 bin adetten 300 bin adede yükselteceklerini, mevcut fabrikalarının şu an olduğu gibi Avrupa pazarı için üretime devam edeceğini de söyledi.

Hyundai i100 2020 Yılında Yenilenecek

Saka, daha sonraki dönem ile ilgili yatırım planlarının da Hyundai i100 modelinin 2020 yılında yenilenmesi olduğunu, sonrasında ise büyük ihtimalle 5 kapılı hatcback modelinin üretimine başlayacaklarını sözlerine eklerken, yeni üretilecek olan modelin Hyundai’nin hangi SUV modeli olacağı hakkında bilgi vermedi. Hyundai’nin ürettiği Santa Fe ve Tuscon adlı iki SUB modeli bulunuyor. 

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