İTO’nun Yeni Başkanı Belli Oluyor!

İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın kalp krizi geçirerek hayata veda etmesi sonucu boşalan Başkanlık koltuğunun yeni sahibi 20 Aralık 2017 tarihinde belli olacak.

Yeni Başkan 20 Aralık’ta Belirlenecek

İbrahim Çağlar’ın geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etmesinden dolayı boşalan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine kimin getirileceğinin 20 Aralık 2017 tarihinde belirlenmesi tahmin ediliyor.

Kısa adı İTO olan İstanbul Ticaret Odası’nın önümüzdeki çarşamba günü gerçekleştireceği olağan yönetim kurulu toplantısında İbrahim Çağlar’ın vefatı sebebiyle boşalan İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na kimin geleceğinin de belirlenmesi bekleniyor.

Seçimlere Kadar Yeni Başkan Atanacak

İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere oda ve borsalardaki yönetim kurulu başkanlığı koltuğu ve birlik başkanlığı koltuğunun herhangi bir sebeple boşalması halinde borsa, oda veya birliğin yönetim kurulunca takip eden 1 ay içinde yönetim kurulunda yer alan birini açık tasnif ve gizli oylama usulü ile geriye kalan sürede başkanlık görevini yürütmek üzere seçmesi gerekiyor. Seçim zamanına kadar da en yaşlı olan başkan yardımcısı geçici olmak üzere görev alıyor.

Dursun Topçu Vekaleten Başkan Olacak

Bu durumda İTO’nun yeni başkanı belirlenene kadar yönetim kurulunun en yaşlı üyesi Dursun Topçu vekaleten başkanlık görevini üstlenecek. Gökhan Murat Kalsın ve Dursun Topçu’nun başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda da Servet Samsama, Öztürk Oran, Adil Coşkun, İlhan Soylu, Hakan Orduhan, Fahrettin Basiloğlu, Ebubekir Sıddık Koyuncu ve Hasan Erkesim bulunuyorlar.

Adaylığımı Açıkladım

İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın konuya dair bir açıklama yaparak yönetmelik gereği yönetim kurulunun en geç 1 ay içinde toplanmasının gerektiğini, yönetim kurulu üyelerinden en çok oyu alacak olan kişinin önümüzdeki nisan ayında yapılacak seçimlere kadar dönemi tamamlayacağını, kendisinin de başkanlığa adaylığını açıkladığını bildirdi.