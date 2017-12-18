O Sektörde 2017 İhracat Hedefi 13.5 Milyar Dolar!

Makine İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Nail Türker, sektörün 2017 yılı ile ilgili hedeflerini açıkladı.

2017 Yılında 13.5 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi

Nail Türker, yaptığı açıklamada Türkiye’nin dünya genelinde 200’denn fazla ülkeye, serbest ve özerk bölgeye makine ihracatı sağladığını, 2008 yılının sonlarında ortaya çıkan ekonomik krizin ardından dünya genelinde makine imalatı ve ihracatı alanlarında 2017 yılında 13.5 milyar dolar civarında ihracat rakamına ulaşmayı umduklarını, o tarihten bu yana Avrupa ülkelerinden Uzakdoğu ülkelerine doğru bir kayma yaşandığını söyledi.

Sektörde Yüzde 12 Oranında Daralma Oldu

2008 yılındaki ekonomik krizden sonra arzu edilen seviyelere geri dönüşün hızlı olarak gerçekleşemediğini de söyleyen Makine İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Nail Türker, 2014 ve 2016 yılları arasındaki dönemde dünya genelinde makine imalatında yüzde 12 oranında bir daralma gözlemlendiğini, Türkiye’nin de bu daralmadan etkilendiğini, ne kadar az etkilenmeye çabalasak da dünya ülkelerinin etkilenmiş olmasından dolayı ülkemizin satışlarının da azaldığını söyledi.

200’den Fazla Ülkeye İhracat Yapıyoruz

Nail Türker dünyada Türk makine ürünlerini ihraç etmedikleri ülke neredeyse olmadığını, en fazla ihracatın Avrupa Birliği ülkelerine, Almanya’ya ve Amerika’ya gerçekleştirildiğini, Türkiye’nin dünya genelinden 200’den çok ülkeye, özerk bölgeye ve serbest bölgeye makine ihracatı yaptığını, ülkelere sağlanan ihracat miktarlarının farklılık gösterdiğini ancak AB ülkeleri, Amerika ve Rusya gibi ülkelerin yapılan ihracatın yüzde 60’lık bölümünü oluşturduğunu da belirtti.

Rakamlar 2023 Hedeflerine Uygun Değil

2016 yılının geneline bakıldığında ihracatta yatay bir seyrin göze çarptığını da belirten Nail Türker, 2017 yılında ise ihracatta bir artış yakalandığını, ancak bu artışın da 2023 hedeflerine ulaşmayı sağlayacak seviyelerde olmadığını, 2017 yılının sonunda 13.5 milyar dolara yakın ihracatın gerçekleşmesinin ümit edildiğini de sözlerine ekledi.