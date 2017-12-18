ABD Borsaları 1938’den Bu Yana En Yüksek Seviyesini Gördü

Açılış esnasında Dow Jones Endeksi yüzde 0.5 oranında yükselerek 24.791 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0.5 oranında yükselerek 2.690 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0.6 oranında yükselerek 6.984 puana çıktı. Küresel piyasalar bu hafta vergi reformunun oylanmasını takip ediyor.

Vergi indirimi tasarısının yürürlüğe girmesi durumunda yalnızca ABD'nin değil Japonya ve daha çoğu ekonominin yararlanacağına işaret eden Tokai Tokyo Research Institute Şef Stratejisti Shoji Hirakawa, işletmelerin karlarının da artacağını belirtti. Finansal araştırma şirketi Leuthold Group LLC CIO'su Doug Ramsey, Cuma günü rekor kırarak sonlandıran ABD hisselerindeki değer artışının bir süre daha süreceğini dile getirdi.

S&P 500 Endeksi'ni ve geçtiğimiz haftayı 83.4 seviyesinde sonlandıran (Ocak 1959'dan günümüze en yüksek seviyesi) 14 günlük RSI göstergesine dikkat çeken Ramsey, S&P 500 Endeksi ve RSI göstergesinin, endeksin hesaplanmaya başladığı 1938 senesinden bugüne tespit edilen 15 boğa piyasasında sadece iki defa zirveye ulaştı. Bahsedilen artışlar 1938 (Grafikte Mevcut Değil) ve 1980 senelerinde yaşandı.

Avrupa Borsaları Da Yükseliş Eğiliminde Seyretmekte

Avrupa Borsaları da günü artışla sonlandırdı. Kapanış esnasında, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1.15 oranında yükselerek 392.66 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 1.59 oranında yükselerek 13.312.30 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.62 oranında yükselerek 7.537.01 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.33 oranında yükselerek 5.420.58 puana, İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1.34 oranında yülsekerek 22.390.53 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0.92 oranında yükselerek 10.244.10 seviyesine ulaştı. Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0.43 oranında yükselerek 1.1800 seviyesinden işlem görmekte.