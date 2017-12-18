BIST Haftanın İlk İşlem Gününü Yükselişle Sonlandırdı
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BIST Haftanın İlk İşlem Gününü Yükselişle Sonlandırdı


BIST Haftanın İlk İşlem Gününü Yükselişle Sonlandırdı
BIST Haftanın İlk İşlem Gününü Yükselişle Sonlandırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-18 Saat: 22:39:10
Anasayfa Borsa&Finans BIST Haftanın İlk İşlem Gününü Yükselişle Sonlandırdı

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta beklentileri karşılamayan boyutta yükselen dolar kuru yeni haftaya dalgalı seyir izleyerek başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Perşembe günü geç likidite penceresi faizinde 50 baz puanlık artış kararının piyasa beklentilerinin aşağısında kalması doların yükselmesine destek sağlayarak, kur ilk aşamada 3.81 seviyelerinden 3.89'a kadar çıkmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü FED’de senenin son toplantısında faiz oranını beklentilerle aynı orantıda 25 baz puan yükseltmişti, fakat bu beklenti eskiden fiyatlandığı için kurda ani değişimlere sebep olmamıştı. Dolar/TL cuma gününü de 3.86 seviyesinden sonlandırdı.

Dolar kuru haftanın il işlem gününe ise 3.84 ile 3.86 bandında ilerlemesinden sonra akşam saatlerinde düşüşüne devam ederek 3.83'e kadar indi. Euro değer kaybı yaşayarak 4.52 liradan, Borsa ise yüzde 1 oranının üstünde değer kazanarak 110 bin puanın üstünde işlem görmekte. Bu hafta yurt içinde hassas bir veri akışı beklenmiyor, ABD'de vergi reformu tasarısının son halinin oylanması bekleniyor.

Merkez Bankasının Kararı TL’yi Olumsuz Etkiliyor

TCMB kararlarının piyasa beklentisinin altında olmasının Türk Lirası üzerindeki negatif etkisinin devam edeceğini öngören HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, Türkiye-ABD ilişkilerinde piyasa algısının yetersiz olduğu koşullarda Dolar/TL kurunun ilerleyen haftalarda 3.98 seviyesini tekrar test edebileceğini dile getirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Pazartesi gününü yüzde 0.84 oranında yükselişle 110.247.89 puanla sonlandırdı. BIST 100 endeksi önceki kapanışına kıyasla 917.72 puan yükselirken toplam işlem hacminin 6 milyar lira seviyesinde olduğu belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 0.72 oranında, holding endeksi yüzde 0.52 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en çok değeri artan sektör yüzde 6.16 oranla madencilik, en çok değer kaybı yaşayan sektörler ise yüzde 1.12 oranla kimya, petrol, plastik sektörleri oldu.

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