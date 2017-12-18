Gıda Sürdürülebilirlik Endeksinde Türkiye 15’inci Sıraya Yükseldi

Dünya nüfusunun üçte ikilik kısmını ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 85'ten fazlasını temsil eden endeks, içinde Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülkede gıda ve beslenme sürdürülebilirliğini araştırdı. Endekste birinciliği Fransa alırken, Birleşik Arap Emirlikleri ise sonuncu sırada yer aldı. Geçtiğimiz sene ilk endekste 25 ülke içinden 55 puan alarak 19'uncu sıraya yerleşen Türkiye, sürdürülebilir tarım, su yönetimi, su çekilmesinin sürdürülebilirliği ve hava kategorilerinde geçtiğimiz seneye kıyasla altı puan daha yükselerek bu sene 15'inci sıraya yerleşti.

Endeks Daha Kapsamlı Hale Getirildi

Dünyada gıda ve beslenmeye dair sorunları tespit etmek hedefiyle açılan Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), şimdiye kadarki en kapsamlı "Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi"nin (GSE) metodolojisi, bu sene yeni kriterler eklenerek daha rafine hale geldi.

Çalışmaya dair konuşmalar yapan BCFN Başkanı Guido Barilla, Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi’nin üretim, tüketim ve gıda israfına karşı mücadele yönünden, gıdalarla mümkün olan en sürdürülebilir ilişkinin kurulması için çalışılması gereken alanları belirlemekte faydalı bir araç olduğunu dile getirdi. Bu aracın 2016 senesine göre daha profesyonel ve geniş kapsamlı hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Barilla, uygulama sayesinde gıda ürünlerine sadece tat olarak değil eş zamanlı olarak bir bütün olarak görülmesinin sağlandığını anlattı. Buna ek olarak uygulama uzmanların, politika yapıcıların araştırma ve karar alımlarında fikir edinmelerine yardımcı oluyor.

Sürdürülebilir tarım, beslenme sorunları ve gıda israfı olacak şekilde üç temel konuda ele alınan, 58 ölçüt üstünden yapılan incelemeyle hesaplanan GSE'nin birincisi bu sene de Fransa seçildi. Fransa, yeni ölçütler de eklenerek daha kapsamlı hale getirilen endekste özellikle gıda kayıpları ve atıkları kategorisinde yüksek performans gösterdi.