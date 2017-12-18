Rosneft Karadeniz’de Petrol Keşif Çalışmalarına Başladı
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Rosneft Karadeniz’de Petrol Keşif Çalışmalarına Başladı


Rosneft Karadeniz’de Petrol Keşif Çalışmalarına Başladı
Rosneft Karadeniz’de Petrol Keşif Çalışmalarına Başladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-18 Saat: 23:14:34
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Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Rosneft, Karadeniz'in batı kesiminde bulunan sahalarda keşif sondajına başladığını bildirdi.

Rusyalı devasa petrol şirketi Rosneft’in, Karadeniz’in batı kesiminde keşif sondajlarına başladığını resmen belirtti. Soçi şehrinde gerçekleştirilen basın toplantısında, keşif sondajlarına dair muhabirlere açıklamalarda bulunan Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin, Rosneft’in beş senelik kalkınma stratejisini basın mensuplarıyla paylaştı. Firmanın, geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 6 oranında değer artışı yaşayarak, 2017 senesinde 281 milyon ton petrol üretimi gerçekleştirmesini öngördüklerini dile getirdi. Seçin, şirketin, yeni oluşturdukları beş senelik stratejiden sonra senelik üretimini 2022 senesine kadar 30 milyon ton daha yükselteceklerini ifade etti.

Rosneft’in Karadeniz’in batısında bulunan sahalarda keşif sondajlarına başladığını dile getiren Seçin, tahminleri doğrultusunda sondaj yapılan sahalarda 600 milyon ton petrol ve 100 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Sondaj çalışmalarının İtalyan Eni şirketiyle ortaklık içinde yürütüldüğüne işaret eden Seçin, çalışmaların Karadeniz'in batı bölgesinde bulunan 8 bin 600 kilometrekarelik bir alanda yürütüleceğini ve 600 metre ya da 2 bin 250 metre civarında derinliğe ineceklerini anlattı.

Şirketin Hisse Değeri En Az Yüzde 15 Artacak

Karadeniz'de yapacakları yeni projelerin ve Venezuela'da genişleme süreçlerinin önemine dikkat çeken Seçin, yürütülen sondaj çalışmalarının olumlu sonuç vermesi durumunda ve projelerin gerçekleşmesi sonucunda Rosneft’in piyasa değerinin yüzde 15 oranı ile yüzde 20 oranı arasında artmasını öngördüklerini dile getirdi. 18 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda Rosneft, Venezuela'da bulunan Patao ve Mejillones doğalgaz sahalarının işletme hakkını 30 seneliğine devraldığı bildirildi. Şirket, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sebebiyle 2014 senesinde Karadeniz bölgesinde bulunan petrol arama ve üretim çalışmalarını ertelemişti.

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