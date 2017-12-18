Gastronomi Turizminin Türkiye’ye Yayılması Gerekiyor
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Gastronomi Turizminin Türkiye’ye Yayılması Gerekiyor


Gastronomi Turizminin Türkiye’ye Yayılması Gerekiyor
Gastronomi Turizminin Türkiye’ye Yayılması Gerekiyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-18 Saat: 23:29:05
Anasayfa Turizm Gastronomi Turizminin Türkiye’ye Yayılması Gerekiyor

Yöresel tatların turizm yönünden önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizm sezonunu 12 aya dağıtırken sağlık ve doğa turizminin yanı sıra gastronomi turizminin de canlandırılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Turşu, kebap, yöresel peynirler ve baklava gibi çoğu geleneksel lezzetlerin tanıtımının yeterli olmadığı için insanların bu tatlardan habersiz olduğuna işaret eden Palandöken, gastronomi turizminin canlandırılması için tanıtım çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti. Yapılan bir araştırmadan bahseden Palandöken, gastronomi turistlerinin yeme içme alanlarına, konaklama ya da doğa turistlerine kıyasla 1.5 kat daha fazla harcama yaptığını bildirdi. Hükümetin 2018 senesi için Türkiye’yi ziyaret etmesini planladığı 36.1 milyon yabancı turist ve 28.3 milyar dolar turizm geliri hedefi yönünden geleneksel lezzetlerin tanıtımının ciddi bir öneme sahip olduğunu belirten Palandöken, yöresel lezzetlerin tanıtılmasını talep etti.

Turistler En Çok Yeme İçme Alanlarına Harcama Yapıyor

TESK Başkanı Palandöken, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle, bulunduğu konumla, mevsimsel özellikleriyle, deniziyle ve iklimiyle turistler için hayal edilen tatil bölgesi olduğunu fakat ziyaretçilerin yalnızca ülkeye gezip görmeye değil aynı zamanda yöresel lezzetleri tatmaya da önem verdiğini anlattı.

Yerel lezzetleri tatmak isteyen turistlere ülkenin mutfak kültürünün ve zenginliğinin tanıtılması için daha çok düzenleme yapılması gerektiğine işaret eden Palandöken, günümüzde yalnızca bazı bölgelerde yapılan yöresel ve geleneksel ürünlerin fuarlarının tüm şehirlerde düzenlenmesinin gerekliliğini belirtti. Palandöken, doğa ve tarih turizminde olduğu şekilde lezzet turizminde de öncü ülke durumuna gelinmesi gerektiğini anlattı. Yöresel ürünlerin Türkiye genelinde tanıtılmasının esnaf ve sanatkarlar için ciddi bir önem arz ettiğini dile getiren Palandöken, ülkenin coğrafi çeşitliliğinin yanı sıra yemek çeşitliliği ile de meşhur olduğunu söyledi.

Gastronomi Turizm Yöresel Lezzetler TESK Bendevi Palandöken
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