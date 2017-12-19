Jeotermalciler Devletten Destek İstediğini Açıkladı!

JESDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şişman devlet tarafından doğalgaz ve petrol ile ilgili sağlanan teşviklerin kendilerine de sağlanmasını istediklerini söyledi.

Devlet Teşviklerinden Yararlanmak İstiyorlar

Kısa adı JESDER olan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şişman, gazetecilerle sohbet niteliğinde bir toplantı düzenledi. Mehmet Şişman toplantıda Türkiye genelinde şu an itibariyle 2 milyon ailenin jeotermal enerji ile aydınlığa kavuştuğunu belirterek devletten teşvik istediklerini bildirdi. Şişman, devletin doğalgaz ve petrol alanlarında verdiği teşviklerin jeotermal alanında da verilmesini istediklerini açıkladı.

Türkiye’yi Dünyada İlk Sıraya Yükseltmek İstiyoruz

Jeotermal enerji sektörü temsilcisi olarak konuşan JESDER Başkan Yardımcısı Mehmet Şişman, doğalgaz aramaları ve petrol aramaları için sağlanan devlet teşviklerinden kendilerinin de yararlanmak istediklerini, devletin jeotermal alanına da bu gibi teşvikler vermesini arzu ettiklerini, ayrıca 2020 yılından sonra uygulanacak olan destek siteminin de şimdiden açıklanmasını istediklerini, hedeflerinin şu an itibariyle 1000 MW’den fazla olan jeotermal elektrik kaynaklı elektrik üretim kapasitesinin 3000 MW’ye yükseltilmesi olduğunu, Türkiye’yi bu konuda dünyada ilk sıraya yükseltmeyi hedeflediklerini, petrol ve doğalgaz ile ilgili yatırımlara verilen ÖTV olarak bilinen Özel Tüketim Vergisi hariç mazot alabilme, KDV ve ÖTV’den muaf olma gibi desteklerin jeotermal sektörüne de verilmesi gerektiğini de söyledi.

Doğalgaz İthalatının Önüne Geçtik

Bugün itibariyle Türkiye’de 2 milyon civarında ailenin elektrik gereksinimini jeotermal enerjiden sağladığını belirten JESDER Başkan Yardımcısı Mehmet Şişman, 2017 kasım ayının sonu baz alındığında elektrik üretimi olarak 83 bin MW kurulu güce sahip olunduğunu, bu kapasitenin yaklaşık olarak yüzde 1.2 oranındaki bölümünün jeotermal santraller aracılığıyla karşılandığını, üretilen jeotermal elektriğin ülkeye ekonomi desteği sağlayarak 650 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının da önüne geçtiğini açıkladı.