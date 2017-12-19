Akdeniz’de Derin Deniz Sondajı Başlıyor!
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Akdeniz’de Derin Deniz Sondajı Başlıyor!


Akdeniz’de Derin Deniz Sondajı Başlıyor!
Akdeniz’de Derin Deniz Sondajı Başlıyor! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-19 Saat: 08:59:11
Anasayfa Eko Gündem Akdeniz’de Derin Deniz Sondajı Başlıyor!

Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapmak üzere gelecek olan gemi 31 Aralık 2017 tarihinde Türkiye’ye gelmiş olacak.

Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapmak üzere gelecek olan gemi 31 Aralık 2017 tarihinde Türkiye’ye gelmiş olacak.

Arama Çalışmaları 2018 Yılında Başlıyor

Şu an yolda olan dev sondaj gemisi Deepsea Metro 2 adlı gemi Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi ve dünya genelinde enerji alanında söz sahibi olabilmesi için arama çalışmaları yapacak. 31 Aralık tarihinde Türkiye’de olması planlanan gemi 2018 yılında arama çalışmalarına başlayacak ve denizlerde sondaj kuyuları açacak. Deepsea Metro 2adlı geni Akdeniz’de ve Türkiye karasularında aramalar yapacak.

Türkiye’nin İlk Aktif Sondaj Gemisi Olacak

Kısa adı TPAO olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapmak için kullanılacak olan Deepsea Metro 2 adlı sondaj gemisinin 31 Aralık 2017 tarihinde Türkiye’ye ulaşmış olması planlanıyor. Deepsea Metro 2, Norveç’te bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkmıştı. Türkiye hali hazırda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını kendi gemileri ile sürdürüyor. Deepsea Metro 2 adlı gemi TPAO tarafından kullanılacak ve Türkiye’nin aktif olan ilk sondaj gemisi olma özelliğine de sahip olacak. Geminin arama çalışmalarına Akdeniz’den başlaması ve çalışmalara 2018 yılının başından itibaren start verilmesi amaçlanıyor.

Berat Albayrak’tan Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın petrol ve gaz arama çalışmaları hakkında konuştu. Albayrak, sondaj çalışmalarında özellikle Akdeniz’den çok umutlu olduklarını, şu an iki gemimiz ile sismik çalışmalarımızın sürdüğünü, envanterimize katılacak olan ilk sondaj gemimizin de Türkiye’ye ulaşması ile birlikte 2018 yılının başlarında ilk derin deniz sondajının da yapılmaya başlanacağını, bu durumun birilerini rahatsız ettiğini, daha arama çalışmalarına başlamamış olmamıza rağmen Türkiye’nin gaz bulduğu ile ilgili yaygara kopartılmaya çalışıldığını söyledi. 

Akdeniz’de sondaj çalışmaları Deepsea Metro 2 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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