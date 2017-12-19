AVM Mağazacılığı Bitiyor mu? Yatırımlar Caddelere Yöneldi!

Alışveriş merkezlerinde mağaza açmanın gittikçe daha da pahalı hale gelmesi yatırımların caddelere kaymasına yol açtı.

Perakendeciler Geçici Mağazacılığa Yöneliyor

AVM’lerde mağaza açacak olmanın maliyetinin giderek artması yapılan mağaza yatırımlarında caddelerin gözde hale gelmesini sağladı. Bazı ekonomi uzmanları 2020 yılına gelindiğinde İstanbul’da gerçekleşen AVM yatırımları tamamen durabilir. Perakende sektörü temsilcileri ise bir yandan mağazalaşmadaki hızlarını keserken, diğer yandan e – ticarete ve geçici mağazacılık olarak bilinen “pop – up”a verdikleri önemi artırıyor.

AVM Yatırımları Durma Noktasına Gelecek

Döviz kurunun artması sebebiyle kiraları yükselen ve kiracılarını kaybeden alışveriş merkezlerinde ayrıca yatırım maliyetlerinin gün geçtikçe daha da yüksek olmasından dolayı boş dükkanların sayısı artıyor. Uzmanlar bu sebeplerden dolayı önümüzdeki dönemlerde AVM’lere yapılan yatırımların doygunluğa ulaşacağını ve durma noktasına geleceğini söylüyorlar. Yapılan araştırmaların sonuçları 2020 yılında AVM’lere yapılan yatırımların duracağını ve İstanbul’da yeni alışveriş merkezi açılmayacağını işaret ediyor.

Bu durum kentsel dönüşüm projelerinin yavaş yavaş tamamlanmaya başladığı caddelerin hareket kazanmasını ve AVM’lerde açılacak olan dükkanların bu caddelere kaymasına yol açtı. Büyük markalar AVM’lerde büyük yatırımlar yaparak kalıcı mağazalar açmak yerine geçici mağazalarla durum değerlendirmesi yapmayı tercih ediyorlar. Aynı markalar diğer taraftan da online alışveriş kanallarını güçlendirme yoluna gidiyorlar.

İstanbul’da Toplam 113 Adet AVM Var

Kısa adı AYD olan Alışveriş Merkezi Yatırımcılar Derneği tarafından hazırlanan raporda İstanbul genelinde 2015 yılında 3 adet, 2016 yılında 5 adet ve 2017 yılında da 6 adet yeni AVM açıldığı, İstanbul’da toplam olarak 113 adet AVM olduğu, gelecek yıllarda açılacak olan AVM sayısının da 11 olarak düşünüldüğü, 5 adet yeni AVM’nin 2018 yılında diğerlerinin de daha sonraki yıllarda açılacağı bildirildi.