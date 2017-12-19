AVM Mağazacılığı Bitiyor mu? Yatırımlar Caddelere Yöneldi!
Advert Advert Advert


AVM Mağazacılığı Bitiyor mu? Yatırımlar Caddelere Yöneldi!


AVM Mağazacılığı Bitiyor mu? Yatırımlar Caddelere Yöneldi!
AVM Mağazacılığı Bitiyor mu? Yatırımlar Caddelere Yöneldi! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-19 Saat: 09:19:20
Anasayfa Yatırım AVM Mağazacılığı Bitiyor mu? Yatırımlar Caddelere Yöneldi!

Alışveriş merkezlerinde mağaza açmanın gittikçe daha da pahalı hale gelmesi yatırımların caddelere kaymasına yol açtı.

Alışveriş merkezlerinde mağaza açmanın gittikçe daha da pahalı hale gelmesi yatırımların caddelere kaymasına yol açtı.

Perakendeciler Geçici Mağazacılığa Yöneliyor

AVM’lerde mağaza açacak olmanın maliyetinin giderek artması yapılan mağaza yatırımlarında caddelerin gözde hale gelmesini sağladı. Bazı ekonomi uzmanları 2020 yılına gelindiğinde İstanbul’da gerçekleşen AVM yatırımları tamamen durabilir. Perakende sektörü temsilcileri ise bir yandan mağazalaşmadaki hızlarını keserken, diğer yandan e – ticarete ve geçici mağazacılık olarak bilinen “pop – up”a verdikleri önemi artırıyor.

AVM Yatırımları Durma Noktasına Gelecek

Döviz kurunun artması sebebiyle kiraları yükselen ve kiracılarını kaybeden alışveriş merkezlerinde ayrıca yatırım maliyetlerinin gün geçtikçe daha da yüksek olmasından dolayı boş dükkanların sayısı artıyor. Uzmanlar bu sebeplerden dolayı önümüzdeki dönemlerde AVM’lere yapılan yatırımların doygunluğa ulaşacağını ve durma noktasına geleceğini söylüyorlar. Yapılan araştırmaların sonuçları 2020 yılında AVM’lere yapılan yatırımların duracağını ve İstanbul’da yeni alışveriş merkezi açılmayacağını işaret ediyor.

Bu durum kentsel dönüşüm projelerinin yavaş yavaş tamamlanmaya başladığı caddelerin hareket kazanmasını ve AVM’lerde açılacak olan dükkanların bu caddelere kaymasına yol açtı. Büyük markalar AVM’lerde büyük yatırımlar yaparak kalıcı mağazalar açmak yerine geçici mağazalarla durum değerlendirmesi yapmayı tercih ediyorlar. Aynı markalar diğer taraftan da online alışveriş kanallarını güçlendirme yoluna gidiyorlar.

İstanbul’da Toplam 113 Adet AVM Var

Kısa adı AYD olan Alışveriş Merkezi Yatırımcılar Derneği tarafından hazırlanan raporda İstanbul genelinde 2015 yılında 3 adet, 2016 yılında 5 adet ve 2017 yılında da 6 adet yeni AVM açıldığı, İstanbul’da toplam olarak 113 adet AVM olduğu, gelecek yıllarda açılacak olan AVM sayısının da 11 olarak düşünüldüğü, 5 adet yeni AVM’nin 2018 yılında diğerlerinin de daha sonraki yıllarda açılacağı bildirildi. 

Alışveriş merkezlerinde mağaza açma geçici mağazacılık İstanbul’da yeni alışveriş merkezi Alışveriş Merkezi Yatırımcılar Derneği
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek