19 Aralık 2017 - Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları Ne Kadar?
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19 Aralık 2017 - Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları Ne Kadar?


19 Aralık 2017 - Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları Ne Kadar?
19 Aralık 2017 - Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları Ne Kadar? Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-19 Saat: 09:48:59
Anasayfa Altın&Döviz 19 Aralık 2017 - Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın fiyatlarında görülen dalgalanmalar devam ediyor. Geniş bir kesim yatırımcı tarafından tercih edilen gram altının fiyatı bugün yani 19 Aralık 2017 tarihinde ne kadar?

Altın fiyatlarında görülen dalgalanmalar devam ediyor. Geniş bir kesim yatırımcı tarafından tercih edilen gram altının fiyatı bugün yani 19 Aralık 2017 tarihinde ne kadar?

Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın bu sabah ne kadar? Bu soruların cevaplarını merak edenler haberimizin devamında tüm detayları bulabilirler.

Altının Gram Fiyatı Ne Kadar?

Kapalıçarşı’da dün akşam saatlerindeki kapanışta gram altının fiyatı 154.34 lira, çeyrek altının fiyatı da 254.72 lira olarak kaydedilmişti. Gram altının fiyatı yen haftaya yatay bir seyirle başladıktan sonra 156 lira civarında dengelendi. Geçtiğimiz haftanın son iş günü olan cuma günü satış ağırlıklı eğilimini sürdüren altının gram fiyatı dün günü yüzde 0.29 oranında bir azalma ile 156.1 liradan sonlandırdı.

Kapalıçarşı’da Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altının gram fiyatı yeni haftaya yatay başlamış olmasına rağmen 156 lira seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altının fiyatı ise 256 lira seviyelerinde alıcı buluyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da Kapalıçarşı’da 1.043 lira olarak işlem görüyor.

Asya Piyasalarında Altın Fiyatları

Asya piyasalarında işlem gören altının ons fiyatı bu sabah itibariyle yüzde 0.11 oranında arttı ve 1.256,61 dolar olarak alıcı buldu. Ekonomi analistleri FED olarak bilinen Amerikan Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan faiz kararı sonrasında altının ons fiyatının yükseliş kaydederek yoluna devam ettiğini, bu fiyatın 1.260 doların üzerine çıkması halinde 1.275 dolara kadar yükseliş yolunun açık olduğu, düşüş sergilemesi halinde de 1.240 dolara kadar inebileceği, piyasalar tarafından yakından takip edilen ABD’deki vergi reformu tasarısı ile ilgili gelişmelerin de altın fiyatları üzerinde etki edeceği yönünde fikir bildiriyorlar. 

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