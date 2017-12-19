Erken Rezervasyonlar Turizmcileri Sevindirdi!

2018 yılı ile ilgili yurtdışı satışı erken rezervasyonları turizmcilerin umutlarını artırdı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık umut verici açıklamalar yaptı.

2018 Yılında Kayıplar Telafi Edilebilir

Turizm sezonuna dair umut verici olarak nitelendirilen 2018 yılı yurtdışı satış rezervasyonları sektör temsilcilerini sevindirdi. Kısa adı TÜROFED olan Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, rezervasyonların bu şekilde devam etmesi durumunda 2018 yılında geçmişteki kayıpların telafi edilebileceğini ve istenen rakamlara erişilebileceğini söyledi.

Turizmciler 2018’den Umutlu

Türk turizm sektörü 2018 yılında beklenen rezervasyonların yapılması durumunda önümüzdeki yılın kayıpların telafisinin sağlandığı ve yüksek turizm rakamlarına ulaşıldığı bir yıl olmasını bekliyor. TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık da bu konuda konuşarak 2018 yılından turizmciler olarak umutlu olduklarını söyledi.

Osman Ayık’ın yanı sıra kısa adı TÜROB olan Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır ve Tur Operatörleri Platformu’nun sözcüsü Cem Polatoğlu da turizm sektörünün 2018 yılındaki beklenti ve umutları ile ilgili konuştular.

Rakamlar Bizi Sevindirdi

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2017 yılının sektör açısından güzel geçtiğini, bu yılın beklentileri karşıladığını, 2017 yılının sonunda sayılar açıklandığında turist sayısının 33 milyon kişi civarında olmasını beklediklerini, turizmciler olarak 2018 yılında daha büyük beklentilerinin olduğunu, şimdiye dek önümüzdeki yıl için yurtdışından gelen rezervasyon rakamlarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Yükseliş Trendi Devam Edecek

TÜROB Başkanı Timur Bayındır da geride bıraktığımız son birkaç yılda turizm sektörünün ciddi sıkıntılar içinde olduğunu, ancak 2017 yılının ikinci yarısından bu yana sektörde bir yükseliş trendin yakalandığını, bu trendin 2018 yılında da sürmesini beklediklerini söyledi.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da yaptığı açıklamada geçtiğimiz 2 yılda turizm sektöründe istenen rakamlara ulaşılamadığını, anca 2018 yılı ile ilgili erken rezervasyon rakamlarının oldukça umut verici olduğunu söyledi.