KGF İstihdama 213 Bin Kişilik Katkı Sağladı!
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KGF İstihdama 213 Bin Kişilik Katkı Sağladı!


KGF İstihdama 213 Bin Kişilik Katkı Sağladı!
KGF İstihdama 213 Bin Kişilik Katkı Sağladı! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-19 Saat: 10:30:48
Anasayfa Eko Gündem KGF İstihdama 213 Bin Kişilik Katkı Sağladı!

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli katıldığı bir televizyon programında Kredi Garanti Fonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli katıldığı bir televizyon programında Kredi Garanti Fonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

197 Milyon Liralık Kefalet Sağlandı

KGF olarak bilinen Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, 2017 yılının kasım ayı itibariyle 197 milyon liralık kefalet sağlandığını, 365 bin adet firmanın da Kredi Garanti Fonu kapsamsındaki kredilerden faydalandırıldığını, krediler üzerindeki risk yönetiminin Kredi Garanti Fonu’na değil, bankalar tarafından yürütüldüğünü, KGF dahilinde kullandırılan kredilerdeki ortalama faizin yüzde 15.29 oranında olduğunu, kredilerin toplam ortalama büyüklüğünün de 520 bin lira seviyelerinde olduğunu söyledi.

Bankaların Karı da Arttı

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, şimdiye kadar kullandırılan Kredi Garanti Fonu kredilerinin 25 milyar liralık bölümünün geri ödemesinin alındığını, geri ödemesi alınamayan KGF kredilerinin toplamda kullandırılan kredilere oranının da yüzde 3 civarında olduğunu, KGF kapsamında kredi kullandıran bankaların da karlarının bu krediler sayesinde artış olabileceğini tahmin ettiklerini de bildirdi.

Bankalar Ek Limit İstiyor               

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Gergerli, banka faizlerinin yüksek seviyelerde seyrediyor olması için geçerli bir sebep olmadığını da sözlerine eklerken, Kredi Garanti Fonu kredileri ile ilgili kendilerine verilen limitleri dolduran ve tüm krediyi kullandıran bankalar da olduğunu, bu bankaların daha fazla kredi kullandırabilmek için daha çok limit istediklerini ancak bunun mevcut sistemde imkanının olmadığını da söyledi.

213 Bin Kişi İstihdam Edildi

İsmet Gergerli, kullandırılan Kredi Garanti Fonu kredileri sayesinde istihdama da katkı sağlandığını, devlet kefaleti ile kredi kullanan 320 bin adet firma incelendiğinde 2016 yılının aralık ayı ile 2017 yılının haziran ayı karşılaştırıldığında bu firmalar tarafından 213 bin kişilik istihdam sağlandığının görüldüğünü de açıkladı. 

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