Dünya Bankası, Çin Beklentilerini Yükseltti

Dünya Bankası, Çin tahminlerini revize etti. Ülkedeki büyümeden umutlu olan banka, ekonomik büyümeyi tüketim ile ticaretin destekleyeceğini öngördü. 2018’de Çin’den beklenen ekonomik büyüme ise yüzde 6,4 seviyesinde oldu.

2017 Sonunda Yüzde 6,8 Büyüyecek

Dünya Bankası, Çin’in ekonomik büyümesi hakkında son dakika bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada ülkedeki hane halkının tüketimine ve Çin’in küresel çevrede yaptığı ticarete işaret edilerek, “Artan tüketim ve küresel platformdaki ticaretin artması 2017 yılı ekonomik büyüme verilerine olumlu yansıyacak” denildi. 2017 yılına ilişkin büyüme oranını arttıran Dünya Bankası, Çin’in yılsonunda yakalayacağı büyümenin yüzde 6,8 olarak tahmin edildiğini kaydetti. Bankanın Çin’den beklediği büyüme yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı. Çin’in önümüzdeki yılsonunda ise yüzde 6,4 büyüyeceği öngörüldü. Dünya Bankası’nın 2019 yılı tahmini ise yüzde 6,3 olarak kayda geçti.

Yılın İlk 9 Ayında Beklentinin Üzerine Çıktı

Çin 2017 yılının Ocak – Eylül aylarını kapsayan dönemde ise yüzde 6,9 oranında ekonomik büyüme kaydetmişti. Yakalanan bu oran beklentilerin üzerinde olmuştu.

Konut Fiyatlarındaki Belirsizlik Risk!

Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda Çin’deki konut fiyatları da kendine yer açtı. Fiyatlardaki belirsizliğe işaret eden banka bunu risk olarak tanımladı. Risk olarak değerlendirilen diğer bir konuysa finans dışı şirketlerin kaldıraç oranı olarak ifade edildi.

Küresel Gelişmeler Ve Çin’e Etkileri

Dünya Bankası’nın raporunda küresel gelişmeler ve Çin’e etkileri de değerlendirildi. Gelişmiş ülkelerin dış ticarete yönelik aldığı kararlara vurgu yapan Banka, sınırlayıcı politikaların Çin için tehdit olduğunu kaydetti. Jeopolitik risklere gönderme yaparak Çin ekonomisinin gelişmelerden olumsuz etkilenebileceğini dile getirdi.