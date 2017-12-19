Eğitime Geçen Yıl 160 Milyar Lira Harcandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılına ait eğitim harcamaları ile ilgili istatistikleri açıkladı.

TÜİK olarak bilinen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl eğitim alanında yapılan harcamalar ile ilgili istatistikler açıklandı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2016 yılında eğitim harcamalarında yüzde 18.9 oranında arttığı ve 160 milyar 873 milyon liraya eriştiği öğrenildi.

En Çok Harcama Yapılan Eğitim Seviyeleri de Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılına ait eğitim harcamaları istatistiklerine göre Türkiye’de ekonomik anlamda geçtiğimiz yıl eğitim harcamaları bir önceki yıl olan 2015 yılına göre yüzde 18.9 oranında artış gösterdi. Geçen yıl eğitim için yapılan harcamaların toplamı TÜİK tarafından 160 milyar 873 milyon olarak bildirildi. 2016 yılında, 2015 yılına göre eğitim harcamalarında en çok artışın görüldüğü seviyeler yüzde 31.6 oranı ile ortaöğretim ve yüzde 20.3 oranı ile yükseköğretim oldu.

Harcamaların Yüzde 74.2’sini Devlet Ödedi

2016 yılında eğitime yapılan harcamaların GSYH olarak bilinen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı da yüzde 6.2 olarak gerçekleşti. Bu oran 2015 yılında yüzde 5.8 olarak kaydedilmişti.

Türkiye’de 2016 yılında eğitim için yapışan harcamaların yüzde 74.2 oranındaki bölümünün devlet tarafından finanse edildiği de Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerden öğrenildi. Hane halkı tarafından yapılan harcamaların eğitim harcamaları içindeki payı da yüzde 18.8 olarak açıklandı.

TÜİK’in verilerine göre devlet kurumları tarafından yapılan harcamaların 31 milyar 348 milyon liralık bölümü yükseköğretim için, 29 milyar 524 milyon liralık bölümü ilkokul için yapıldı. Özel eğitim kurumları tarafından yapılan harcamaların da 11 milyar 613 milyon liralık bölümü yükseköğretim, 8 milyar 752 milyon liralık bölümü de ortaöğretime harcandı.