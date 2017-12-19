Borsa Güne Yükselişle Başladı (19.12.2017)

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı. BIST 100 endeksinin yüzde 0,22 oranında yükseldiği gözlemlenirken, başlangıç puanı 110.489,12 oldu.

BIST 100 Endeksi Güne 241,24 Puanlık Artışla Başladı

BIST 100 endeksi yüzde 0,22’lik artışla 241,24 puan arttı. Bankacılık endeksi güne yüzde 0,34 artışla başladı. Holding endeksindeki artışsa yüzde 0,26 oldu.

İnşaat Kazandırmaya Devam Etti

Sektör endeksleri dikkate alındığında en çok kazandıran inşaat olarak kayda geçti. Artış yüzde 0,89’u gördü. Sektörel bazda en fazla düşüşü ise yüzde 15’le iletişim kaydetti.

Borsa Dünü 110.247,89 Puanla Tamamladı

BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki gelişmelerden etkilenerek, dün son zamanların en iyi seviyelerine kadar yükselmişti. Yükselişte artan risk iştahı etkili olmuştu. Bunun yanında diğer bir faktörse döviz kurlarının gerilemesi olarak kayda geçmişti. Endeks gün içerisinde 110.836,58 seviyesine kadar tırmanmıştı. Gün sonunda ise, Cuma gününe kıyasla yüzde 0,84 değer kazanmış, kapanışı 110.247,89 puandan gerçekleştirmişti.

Borsanın Risk İştahı Kabardı

Borsa analistleri tarafından yorumlara göre ABD’nin vergi tasarının hafta içerisinde yasallaşacağına yönelik beklentiler, risk iştahını artırdı. Gelişmeler ve beklentiler pay piyasasına olumlu yansıdı ve piyasadaki pozitif hava devam ediyor.

ABD Konut Satış Verilerini Açıklayacak

Piyasaların bugün Almanya’nın Ifo endekslerini yakından takip edeceğini belirten uzmanlar, bunun yanında Amerika’daki konut satışları verilerinin de izleneceğini aktardı. Yurt içerisindeki veri akışınınsa zayıf olacağı ifade edildi.

Zirve Görülebilir

Analistlerin BIST 100 endeksi değerlendirmesine göre 110.500 puanda kalıcılık yakalanırsa, bir sonraki hedef 112.500 puan olacak. Zirve ise 115.093 puanda görülmüş olacak.