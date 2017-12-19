Avrupa’nın En Ucuzunu Türkiye Kullanıyor

Avrupa İstatistik Ofisi verileri, Türkiye’de tüketilen elektrik ve doğalgazın AB ülkelerinden daha ucuz olduğunu kanıtladı.

Ucuz Elektrikte AB’yi Geride Bıraktı

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan karşılaştırma şaşırttı. Buna göre Türkiye’deki doğalgaz fiyatının, AB ülkelerinden daha ucuz olduğu görüldü. Elektrik fiyatlarında ise Türkiye en iyi fiyatların geçerli olduğu ülke olarak belirlendi. Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında Türkiye en ucuz elektrik kullanan ülkeler listenin ikinci sırasında yer aldı.

AB Ülkeleri 5,8 Avro Öderken, Türkiye 2,6 Avro Ödüyor

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde Avrupa Birliğine üye ülkelerde meskenler baz alındığında her bir 100 kilovatsaatlik doğalgaz için ortalama 5,8 Avroluk ödeme yapılıyor. Türkiye’deki fiyatsa 2,6 Avroya denk geliyor.

Avrupa’nın En Pahalı Doğalgazını İsveç Tüketiyor

Ofisin verilerine göre Avrupa’nın en pahalı doğalgazını İsveç kullanıyor. İsveçliler her bir 100 kilovatsaat için ortalama 12,1 Avro harcamak zorunda kalıyor. İsveç’i Danimarka, Portekiz ve Hollanda gibi ülkeler takip ediyor. Danimarka 100 kilovatsaatlik doğalgaza ortalama 8,1 Avro ödüyor. Portekiz’deki ortalama fiyatsa 7,7 Avroyu buluyor. Avrupa’nın en pahalı doğalgazını kullananlardan biri olan Hollanda’ysa 100 kilovatsaate ortalama 7,6 Avroluk harcama yapıyor. Listede yer alan diğer bir ülke olan İtalya’daki ortalama fiyatsa 7 Avroya işaret ediyor. Tüm veriler incelendiğinde Türkiye’deki konutların, Avrupa Birliğine üye ülkelerden daha ucuz doğalgaz kullandığı sonucuna ulaşılıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin kayıtları elektrik fiyatları bazlı incelendiğinde, Türkiye AB üyesi ülkelerden çok daha ucuz elektrik kullanıyor. Buna göre Türkiye’de her bir 100 kilovatsaatlik elektrik ( 2017 yılı Ocak – Haziran Dönemi) ortalamada 10,5 Avrodan satışa sunuluyor.