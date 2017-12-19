Beyaz Eşya Satışları Kasımda Düştü

Vergi indiriminin bitmesi ardından beyaz eşya satışları Kasım ayında ciddi oranda geriledi. Satışlardaki gerileme yüzde 16’yı buldu.

Satışlar 555,5 Bin Adete Düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, iç pazardaki beyaz eşya satışları 2017’nin Kasımında yaşanan daralma ardından 555 bin 546 adet olarak gerçekleşti. Beyaz eşya satışlarındaki gerileme Kasımdan önceki ayda ise yüzde 5 oranında belirlenmişti.

11 Ayda Yüzde 17 Arttı

Beyaz eşya satışları yılın ilk 11 ayında, 2016’nın aynı aylarını kapsayan döneme kıyasla yüzde 17 oranında arttı. Sektör Ocak – Kasım döneminde toplamda 8 milyon 80 bin adetlik satışa imza attı.

Beyaz eşya satışlarının yavaşlamasında vergi indiriminin sona ermesi etkili oldu. Beklentiler vergi indiriminin devam etmesi yönünde olsa da Maliye Bakanı, indirim süresinin uzatılmayacağına yönelik açıklamalar yapmıştı.

Kasım Ayı ihracatı Yüzde 2 Arttı

Beyaz eşya ihracatının Kasım ayı gelişmeleri ise yükseliş yönlü oldu. TÜRKBESD tarafından kayıt altına alınan verilere göre sektör ihracatını 2017’nin Kasımında yüzde 2 oranında artırdı. İhraç edilen adetse 1 milyon 960 bine yükseldi.

11 Ayda 18,9 Adet İhraç Edildi

Beyaz eşya ihracatı yılın ilk 11 aylık diliminde yüzde 6’lık yükselişe ev sahipliği yaptı. İhracat yolculuğuna çıkan beyaz eşya adeti ise 18 milyon 900 bin adeti buldu.

Üretim 2,39 Milyon Adet Oldu

Beyaz eşya satışları yurt genelinde düşerken, durum üretimi de olumsuz etkiledi. Üretimdeki düşüş yüzde 5’i gördü. Sektör Kasım ayında toplamda 2 milyon 390 bin adetlik üretim yaptı. yılın ilk 11 ayı dikkate alındığında üretimin, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 9’a varan oranda arttığı dikkatlerden kaçmadı.