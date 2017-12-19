Fındık Üreticileri Dikkat! Alan Bazlı Gelir Desteğinde Başvurular 29 Aralıkta Son!

Arslan Soydan, fındık üreticisini 2017 yılına ilişkin alan bazlı gelir desteği konusunda uyardı. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin zaman kaybetmeden başvuru yapmasını ifade eden Soydan, son başvuruların 29 Aralık 2017 tarihinde alınacağının altını çizdi.

Başvurular 29 Aralık 2017’de Bitecek

TZOB Yönetim Kurulu üyelerinden olan Arslan Soydan alan bazlı gelir desteğinin fındık kalitesini arttıracağını, verimi yükselttiğini dile getirdi. Başvuruların 29 Aralıkta sona ereceğine vurgu yaparak, destekten yararlanmanın önemli olduğunu kaydetti.

Fındıkta alan bazlı gelir desteği hakkında konuşan Soydan, “2017 yılına ilişkin başvuru işlemleri sürüyor. Destek başvuruları Aralık ayının sonunda bitecek. Destekten yararlanmak isteyen fındık üreticilerine son günü beklemeden başvurularını yapmalarını öneriyoruz. 29 Aralık tarihine adar başvuru yapılmazsa 2017 yılı desteğinden yararlanma söz konusu olmayacak” dedi.

Dekar Başına 170 Lira Destek Verilecek

Fındık üreticilerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini aktaran TZOB Yönetim Kurulu Üyesi, başvuruların ilçe müdürlükleriyle ziraat odalarına yapılabileceğine dikkat çekti. İlgili kurumlardaki çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini ifade ederek, “Bugüne kadar yapılan başvuru sayısı yüksek oldu. Tüm fındık üreticimizin destekten yararlanmasını istiyor, başvuru yapmayanlara bilgi mesajı gönderiyoruz. Fındıkta alan bazlı gelir desteği, dekar başına 170 lira olacak. Her bir üreticinin ortalama 10 dönümlük arazide üretim yaptığı düşünürse, verilen destek büyük” şeklinde konuştu.

Ödemeler 2018’de Yapılacak

Fındık üretim maliyetlerine de değinen Soydan desteklemeyle maliyetlerin gerilediğini, fındık kalitesinin arttığını, veriminse ciddi şekilde yükseldiğini dile getirdi. Bu kapsamda sağlanan devlet desteğinin devamını talep ettiklerini söyleyerek, bu talebi üreticiler adına yaptıklarını aktardı.

Soydan’ın açıklamasında desteklerin üreticilere önümüzdeki yıl verileceğini müjdeledi. Beklentilerininse yılın ikinci çeyreği olduğunu sözlerine ekledi.