Danimarka MB Başkanı Rohde: Ölümcül Bitcoin’den Uzak Durun
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Danimarka MB Başkanı Rohde: Ölümcül Bitcoin’den Uzak Durun


Danimarka MB Başkanı Rohde: Ölümcül Bitcoin’den Uzak Durun
Danimarka MB Başkanı Rohde: Ölümcül Bitcoin’den Uzak Durun Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-19 Saat: 13:02:27
Anasayfa Eko Gündem Danimarka MB Başkanı Rohde: Ölümcül Bitcoin’den Uzak Durun

Kripto paralara olan ilgi her geçen gün artarken, yetkililerde uyarılarına devam ediyor. Son uyarıyı yapan Danimarka Merkez Bankası olurken, banka yatırımcıları sert bir dille uyardı.

Kripto paralara olan ilgi her geçen gün artarken, yetkililerde uyarılarına devam ediyor. Son uyarıyı yapan Danimarka Merkez Bankası olurken, banka yatırımcıları sert bir dille uyardı.

Danimarka Merkez Bankası Başkanı Uyardı

Danimarka Merkez Bankası, Bitcoin konusunda yatırımcıları ve yatırım yapmak isteyenleri uyardı. “Bitcoin’de risklere hazırlık olun” diyen banka, tüm olasılıkların iyi analiz edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kayıpların yaşanması durumunda suçun düzenleyicilere yıkılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Danimarka Merkez Bankası Başkanı Bitcoin’e ilişkin açıklamasını ülkenin devlet televizyonunda yaptı. Kripto paralar arasında en fazla yatırım yapılan Bitcoin’i eleştiren Banka Başkanı Lars Rohde, kripto parayı “Ölümcül” olarak adlandırdı. Bitcoin’e yatırım yapmak isteyenlerini “Uzak durun” ifadeleriyle uyardı.

Yılın başından Bu Yana Yüzde Bin 800 Değerlendi

Lars Rohde tarafından yapılan açıklamalar, söz konusu para hakkında çıkan “Balon” iddialarını da destekler nitelikte oldu. Bitcoin 2017 yılının ilk aylarından bu zamana kadar değerini katlamaya devam etmişti. Değer yükselişi ise yüzde bin 800’ü bulmuştu.

“Resmi Makamlara Şikayet Etmeyin”

Danimarka Merkez Bankası Başkanı katıldığı TV programında, dünya genelinde tüm otoritelerin kripto paralar hakkında vatandaşları uyardığına dikkat çekerek, “Uyarılara kulaklarını kapatan yatırımcı, işler tam tersine döndüğünde resmi makamlardan herhangi bir yardım talep etmesin. Çünkü resmi makamların bu noktada herhangi bir desteği söz konusu olmayacak. Yatırımcılar resmi kurumlara şikayet dahi edemeyecek” şeklinde konuştu. Pazarın yasal bir zemin üzerinde olmadığını belirten Lars Rohde, yatırımcıları ve yatırım yapmak isteyenleri yeniden uyardı.

Danimarka’daki Bitcoin gelişmeleri bu yönde olurken, bu paraya karşı ilk adım Avrupalı devletlerden gelecek gibi görünüyor. Bitcoin’e yönelik alınacak karar ise halen belirsizliğini koruyor. 

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