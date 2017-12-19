Türkiye Sıvılaştırılmış Doğalgaz Kapasitesini Arttıracak

Türkiye, ilerleyen birkaç seneki süreçte faaliyete sokacağı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleriyle Avrupa'da gazlaştırma kapasitesini en ciddi oranda yükselten ülke konumunda olacak. Avrupa'da hali hazırda bulunan ve kurulması öngörülen LNG terminallerini gösteren Gas Infrastructure Europe'un 2018 LNG Haritası'ndan elde edilen veriler dahilinde, Avrupa'da senelik bazda nerdeyse 228 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesi olan 32 LNG terminali mevcut. İnşaat aşamasında 5 milyar metreküp kapasitesi olan 6 LNG ithalat terminali bulunurken, 130 milyar metreküp kapasite civarında 11 adet terminalin de kurulması hedefleniyor.

En Geniş Gazlaştırma Kapasitesi Türkiye’de Bulunacak

2018 LNG Haritası’nda, senelik 17 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesi bulunan Türkiye, yapılması öngörülen projelerle mevcut kapasitesine 21 milyar metreküp daha gazlaştırma kapasitesi dahil edecek. Bu sayede Türkiye, işletmesine dahil edeceği ek kapasiteyle 28 Avrupa Birliği ülkesi arasında birinciliğe yükselecek. Kapasite büyüklüğünde Türkiye'yi senelik bazda gazlaştırma kapasitesini 17 milyar metreküp yükseltecek olan İngiltere seyredecek. Türkiye ve İngiltere’nin ardından 11 milyar metreküp ek gazlaştırma kapasitesiyle Polonya ve Fransa üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak.

Türkiye'nin ilk yüzen LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) GDF Suez Neptune, 2016 senesinin Aralık ayında İzmir'de faaliyetlerine başlamıştı. İkinci FSRU'nun Ocak 2018 senesinde Hatay Dörtyol'da, üçüncü FSRU'nu ise yine önümüzdeki sene içinde Ege Denizi'nin kuzeyinde bulunan Saros Körfezi'nde faaliyete sokması hedefleniyor. Devreye girecek bu iki terminal ile sisteme senelik nerdeyse 15 milyar metreküp gaz sağlanabilecek. Buna ek olarak, hali hazırdaki LNG terminallerinin kapasitesi artırım çalışmalarıyla bu alanda hedeflenen kapasiteye çıkacak.