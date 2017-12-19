Bolçi Çikolata Dünyaya Türk Çikolatasını Tanıtmayı Hedefliyor

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Bolçi Çikolatası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aksoy, Bolçi'nin 1992-1998 arası senelerde yalnızca unlu mamul üretimi gerçekleştirdiğini, 1998 senesinin ardından çikolata üretimine başladıklarını dile getirdi.

İlk aşamada kendisi ve yanındaki çikolata ustası personeliyle birlikte bu işe giriştiklerini anımsatan Aksoy, 2000 ile 2001 senelerinde çikolata sektöründe daha da tecrübe kazanarak büyük kapasitede fabrika açtıklarını anlattı. Günümüzde 280 kişiyi istihdam eden bir marka haline geldiklerini belirten Aksoy, en başta krokan kaplı Bolu çikolatası ürettiklerini, 700 çeşit ürünle piyasada ürün satışı yaptıklarına değindi. Çikolata pazarının çok çeşitli bir Pazar olduğuna işaret eden Aksoy, çikolata sektöründe adını duyurmuş ciddi markaların olduğuna dikkat çekti. Endüstriyel üretim gerçekleştiren, yüksek kapasiteli üretim yapan şirketlerin olduğunu belirten Aksoy, bu markalardan sonra ise kendi işletmeleri gibi butik ya da spesifik ürünler üreten, katma değeri yüksek ürünler üreten işletmelerin olduğunu söyledi. Butik çikolata üretim kategorisi incelendiğinde kendi firmalarının yüzde 15’lik bir pazar payına sahip olduklarını aktaran Aksoy, yapacakları yeni yatırımlarla pazardaki paylarını günden güne yükselteceklerini dile getirdi.

Planları Ürünlerin Yüzde 50’sini İhraç Etmek

Üretimlerinin yüzde 30 ila yüzde 40'lık bölümünün yurt dışına ihraç edildiğini, geri kalanının ise iç pazara sunulduğunu dile getiren Aksoy, 8 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve son 5 sene içinde ihracatlarının önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çekti. Almanya, İsveç, Azerbaycan, Katar, Kuveyt, Fas, Dubai ve Suudi Arabistan'a Bolçi markasıyla ürün satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Aksoy, üretimlerinin yarısını ihraç etmeyi hedeflediklerini ifade etti. İhracat yaparken bir Türk markasını dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden Aksoy, üretim kalitesi yönünden rekabet ettikleri firmaların dünya firmaları olduğunu söyledi. Aksoy, bu firmalarla rekabet edecek güce geldiklerini belirtti.