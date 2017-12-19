Bolçi Çikolata Dünyaya Türk Çikolatasını Tanıtmayı Hedefliyor
Advert Advert Advert


Bolçi Çikolata Dünyaya Türk Çikolatasını Tanıtmayı Hedefliyor


Bolçi Çikolata Dünyaya Türk Çikolatasını Tanıtmayı Hedefliyor
Bolçi Çikolata Dünyaya Türk Çikolatasını Tanıtmayı Hedefliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-19 Saat: 14:54:10
Anasayfa İthalat&İhracat Bolçi Çikolata Dünyaya Türk Çikolatasını Tanıtmayı Hedefliyor

Butik çikolata üretimine iki personelle giriş yapan BOLÇİ, hükümetin verdiği destekler sayesinde günümüzde 8 ülkeye çikolata ihraç eden bir işletme haline geldi.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Bolçi Çikolatası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aksoy, Bolçi'nin 1992-1998 arası senelerde yalnızca unlu mamul üretimi gerçekleştirdiğini, 1998 senesinin ardından çikolata üretimine başladıklarını dile getirdi.

İlk aşamada kendisi ve yanındaki çikolata ustası personeliyle birlikte bu işe giriştiklerini anımsatan Aksoy, 2000 ile 2001 senelerinde çikolata sektöründe daha da tecrübe kazanarak büyük kapasitede fabrika açtıklarını anlattı. Günümüzde 280 kişiyi istihdam eden bir marka haline geldiklerini belirten Aksoy, en başta krokan kaplı Bolu çikolatası ürettiklerini, 700 çeşit ürünle piyasada ürün satışı yaptıklarına değindi. Çikolata pazarının çok çeşitli bir Pazar olduğuna işaret eden Aksoy, çikolata sektöründe adını duyurmuş ciddi markaların olduğuna dikkat çekti. Endüstriyel üretim gerçekleştiren, yüksek kapasiteli üretim yapan şirketlerin olduğunu belirten Aksoy, bu markalardan sonra ise kendi işletmeleri gibi butik ya da spesifik ürünler üreten, katma değeri yüksek ürünler üreten işletmelerin olduğunu söyledi. Butik çikolata üretim kategorisi incelendiğinde kendi firmalarının yüzde 15’lik bir pazar payına sahip olduklarını aktaran Aksoy, yapacakları yeni yatırımlarla pazardaki paylarını günden güne yükselteceklerini dile getirdi.

Planları Ürünlerin Yüzde 50’sini İhraç Etmek

Üretimlerinin yüzde 30 ila yüzde 40'lık bölümünün yurt dışına ihraç edildiğini, geri kalanının ise iç pazara sunulduğunu dile getiren Aksoy, 8 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve son 5 sene içinde ihracatlarının önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çekti. Almanya, İsveç, Azerbaycan, Katar, Kuveyt, Fas, Dubai ve Suudi Arabistan'a Bolçi markasıyla ürün satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Aksoy, üretimlerinin yarısını ihraç etmeyi hedeflediklerini ifade etti. İhracat yaparken bir Türk markasını dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden Aksoy, üretim kalitesi yönünden rekabet ettikleri firmaların dünya firmaları olduğunu söyledi. Aksoy, bu firmalarla rekabet edecek güce geldiklerini belirtti.

Bolçi Çikolata İhracat Butik Çikolata Hasan aksoy
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek