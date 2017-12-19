Sigorta Yaptırmayanların Sayısı 7.9 Milyona Çıktı

Geçtiğimiz seneye kıyasla trafikteki sigortasız araç sayısı 1.6 milyon yükseldi. Trafiğe çıkan araçların sayısının günden güne artmasına karşın trafik sigortası yaptıranların sayısı gittikçe azalmakta. TÜİK’in elde ettiği veriler dahilinde, 2016 senesinin Kasım ayında 21 milyon tane olan araç sayısı, 2017 senesinin Kasım ayında 22 milyonu geçti fakat trafik sigortası yaptıran kullanıcıların sayısı 14.8 milyondan 14.1 milyona düştü. Sigortasız araçların sayısı 7.9 milyona yülseldi. Yani trafiğe çıkan araçların yüzde 35’i, sigortasız olarak yolculuk yapıyor. Sigortalı araçların miktarındaki azalmalar genellikle otomobil, otobüs ve kamyonet grubu araçlarda olduğu gözlemlendi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan online sigorta satış platformu Koalay’ın Ülke Yöneticisi Bradley Du Chenne, trafik sigortası fiyatlarının son senelerdeki artışının, sigortasız trafiğe çıkan araç sayısına etki ettiğini ifade etti. Yapılan son motorlu taşıtlar vergisi (MTV) zammı ile beraberinde, 2016 senesine kıyasla trafik sigortasına sahip olmayan araç sayısı 1.6 milyon yükselerek toplam 7.9 milyona çıktı. Bir diğer yönüyle trafiğe çıkan sürücülerin sadece yüzde 22’lik kısmı kasko sigortası yaptırmış durumda.

Devlet 256 Milyon Lira Ödedi

Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının yüzde 84’lük bölümünün maddi hasara neden olduğunu belirten Chenne, trafik sigortası ve kasko olmadan trafiğe çıkmanın önemli ölçüde finansal sonuçlara neden olabileceğini atardı. Örneğin sigortasız araçların sebep olduğu kazalarda, zarar gören vatandaşın sigorta güvencesinin olmaması sebebiyle oluşan bedeni zararlarının giderilmesi için devlet tarafından kurulan Güvence Hesabı’ndan bu sene 256 milyon lira tutarında ödeme sağlandı. Bu ödemeler sigortası olmayan araç sahibinin kusurlu bulunması durumunda, kendisinden tazmin edilmekte.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB)’nin elde ettiği veriler dahilinde, 7.9 milyon sigortasız araçtan 2.9 milyon adedi, yüzde 37’lik kısmı otomobil grubuna aitken sigortasız araçların yüzde 15’lik kısmını kamyonetler, yüzde 14’lük kısmını ise traktörler oluşturuyor.