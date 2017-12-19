Taşeronların Kadroya Alımına Dair Çalışmalarda Sona Gelindi
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Taşeronların Kadroya Alımına Dair Çalışmalarda Sona Gelindi


Taşeronların Kadroya Alımına Dair Çalışmalarda Sona Gelindi
Taşeronların Kadroya Alımına Dair Çalışmalarda Sona Gelindi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-19 Saat: 15:28:26
Anasayfa Eko Gündem Taşeronların Kadroya Alımına Dair Çalışmalarda Sona Gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, kamuda görevli taşeron işçilerin kadroya alınması yönündeki düzenlemelerinde son aşamalara geldi.

Kamuda görev alan taşeron işçilerin kadroya alınmasını sunan düzenlemenin koşulları ve detaylarının bu hafta içinde kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Kamuda çalışan 450 bin şehre belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi alakadar eden kadro düzenlemesi, çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Düzenlemenin detaylarına dair bazı belirsizlikler devam ederken bu süreç içinde işçi sendikalarının talepleri de dikkate alınıyor.

Özellikle KİT'lerde görev alan ve sayıları 50 bini bulan taşeron işçinin de kadro düzenlemesine eklenmesini talep eden sendikalar, bu taleplerini 15 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na sunmuştu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yaptığı ikili görüşmelerde, KİT’lerde görevli 50 bin civarındaki taşeron işçisinin de düzenlemeye eklenmesi için fikir birliği kararına varıldığı bildirildi.

Taşeron işçilerin kadroya girmesini hedefleyen düzenleme ve bu düzenlemeyi 2017 sona ermeden yasa haline getirmeyi planlayan hükümet, senenin bitimine birkaç gün kala çalışmalarına ağırlık verdi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlıklarının yürüttüğü çalışma sonlandı. Taşeron işçileri kadroya alacak düzenlemenin kapsamı ve detaylarının bu hafta içi kamuoyuna açıklanacağı ve sonrasında hızlı bir şekilde yasa haline getirileceği düşünülüyor.

52 Günlük Tediyeden Faydalanacaklar

Taşeron işçilerin kadroya alımlarında yaş ve eğitim seviyesi koşulu bulunmayacak. Kadroya geçiş yapmak isteyen taşeron işçiler en başta çalıştıkları kurumlara başvuruda yapmalı, başvurulardan sonra yapacakları göreve dair bir sınava girecek. Sınavda başarılı olan çalışanlar güvenlik soruşturmasından sonra çalıştıkları iş yerlerinde kadrolu olarak görev alacak. Emekli olmuş ve kamuda taşeron işçi olarak çalışan vatandaşlar, emekli statüsünde oldukları için kadro fırsatından yararlanamayacak. Kadro alacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek fakat tayin hakkı bulunmayacak. Buna ek olarak işçiler alacakları 52 günlük ilave ikramiye ile 2 aylık ücretleri kadar da fazla gelir elde edecek.

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