Gaziantep Aylık 3 Milyon Dolar Tutarında Yumurta İhraç Ediyor

Şehirde 2010 senesinin öncelerinde oldukça az olan yumurta çiftliklerinin sayısı, 2010 senesinin ardından AB standartlarına uygun olarak kurulan yeni tesislerle önemli boyutta artış gösterdi. Bu tesislerde günlük bazda 3 milyon 800 bin yumurta üretimi gerçekleştiriliyor ve en başta başta Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracatı sağlanıyor. Şehrin aylık yumurta ihracatı 3 milyon dolara ulaştı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Kenan Uygur, şehrin 2010 senesinin ardından yumurta üretiminde ivme kazandığını dile getirdi. Birliğe bağlı işletmelerde 4 milyon tavuğun olduğunu ve günlük bazda 3 milyon 800 bin civarında yumurta üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Uygur, 2010 senesine kadar 350-400 bin civarında yumurta üretimlerinin olduğunu anımsattı. 2010 senesinin ardından AB standartlarında kafes üretimiyle çok hızlı büyüdüklerine işaret eden Uygur, 10 kat büyüdüklerine dikkat çekti. Uygur, Gaziantep’in hala yumurta sektöründe büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.

Hedef 8 Milyon Günlük Yumurta Üretimi

Birliğe kayıtlı tesislerde üretilen yumurtaların yüzde 60 ila yüzde 65'lik kısmının yurt içi pazarlarda tüketildiğini dile getiren Uygur, kalan yumurtaların ise ihraç edildiğini anlattı. İhracatların genellikle Irak'a yapıldığına işaret eden Uygur, bunun yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Libya, Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt'e de ihracat yaptıklarını bildirdi. Günümüzde aylık bazda ihracatlarının 2.5 milyon dolar ila 3 milyon dolar arasında seyrettiğini dile getirdi. Hedeflerinin ise 2023 senesinde 10 milyon yumurtlayan tavuk ve 8-9 milyon günlük yumurta üretimi olduğunu ifade eden Uygur, bu üretimleri sonucunda ihracatı aylık 2.5-3 milyon dolardan 10 milyon dolar seviyesine çıkarmak olduğunu belirtti.