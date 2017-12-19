Yemek Kartı Boykotuna Bir Destekte ATO'dan!

ATO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Gürsel Baran'dan yemek kartı boykotuna destek geldi. Gürsel Baran yazılı bir açıklama gerçekleştirerek, 27 Aralık tarihinde TÜRES'in bir gün süreyle uygulayacağı boykotu desteklediklerini duyurdu.

Yemek kartlarında uygulanan komisyondan dolayı Ankara Ticaret Odası üyelerinin de mağdur konumda olduğuna değinen Baran, komisyon oranlarının düşürülmesinin gerekliliğini savundu. Yiyecek içecek sektöründe düşük kar marjıyla çalışmalarını sürdüren üyelerin yemek kartlarına yüzde 9 ila yüzde 10 oranlarında komisyon uygulandığını söylediğini dile getiren Baran, üyelerin tahsilat işlemlerini de 45 gün sonrasında gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

Kredi Kartlarının Komisyon Oranı Yüzde 1 Seviyelerinde

Kredi kartlarında dahi komisyon oranlarının yüzde 1 ila yüzde 1.20 seviyelerinde seyrettiğinden bahseden Baran, yemek kartlarında uygulanan komisyon oranlarının ciddi bir biçimde yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Yemek kartı şirketlerinin genelinin yabancı manşeli olduğunu belirten Baran, bahsi geçen bu şirketlerin kendi ülkelerinde hiç bir şekilde komisyon uygulaması gerçekleştirmediklerine değindi. Ankara genelinde yemek kartlarını kabul eden 10 binden fazla işletmenin ve 800 binden fazla kullanıcının mevcut olduğunun altını çizen Baran, yemek kartlarının amaçları dışında bazen market gibi alışveriş alanlarında kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Ne Olmuştu?

Kasım ayı içerisinde açıklamalarda bulunan TÜRES'in Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ülke genelinde bir çok yabancı menşeli yemek kartı şirketinin var olduğunu belirterek, bahsi geçen şirketlerin senelerdir ülkemizde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirmişti.

Söz konusu şirketlerin lokantalardan, restoranlardan ve benzeri yerlerden yüksek oranlarda komisyon aldıklarının altını çizen Bingöl, yemek kartı şirketlerinin Türkiye'de işletmelere komisyon uygularken, yurt dışında bu komisyonu almadıklarına değinmişti. Bingök bu durumdan dolayı problemin çözülmesi adına adım atılmazsa, 27 Aralık'ta boykot gerçekleştireceklerini belirtmişti.