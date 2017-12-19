Fiyatı 40 TL Oldu! Kasaplar Dert Yanıyor

Trabzon'da içinde bulunduğumuz günlerde sakatat ve karaciğer bulamayan kasaplar dert yakınıyor. Geçtiğimiz sene kilosu 20 liradan satışı gerçekleşen karaciğerin, şu an 40 lira seviyesinden satıldığı ifade ediliyor.

Bahsi geçen konuda açıklama yapan Trabzon Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Temel Korkmaz, ortaya çıkan bu problemin ithal et kaynaklı olduğunu dile getirerek, kesimlerin ülke dışında gerçekleşmesinden dolayı sakatatların ve ciğerlerin Türkiye'ye giriş yapmadığını vurguladı.

Fiyatlar İkiye Katlandı

Et ithalatı öncesinde Trabzon'da karaciğerin kilosunun 20 liradan alıcı bulduğunu belirten Korkmaz, bahsi geçen fiyatın şimdilerde ikiye katlandığını belirtti. Fiyatların neredeyse et fiyatının bile üstünde seyretmeye başladığının altını çizen Korkmaz, bu problemin sadece Trabzon'da değil Türkiye'nin tüm illerinde meydana geldiğini dile getirdi.

Karkas ve lop et ithalatının başlamasından sonra sakatat konusunda sıkıntıya düştüklerini vurgulayan Korkmaz, et ithalatına karşı olduklarını da açıklamasında belirtti. Yurt dışından gelen etler yerine, direkt olarak canlı hayvan gelmesinin daha doğru olduğunu aktaran Korkmaz, bir miktar canlı hayvanın geldiğini fakat gelen bu hayvanların karkas olduğunu, bu sebepten dolayı da sıkıntı çektiklerini işaret etti. Trabzon'da satılan ciğerin fiyatının normal olmadığından yakınan Korkmaz, kıymanın kilosuyla ciğerin kilosunun aynı seviyelerde bulunduğunu dile getirdi.

Önceden Çöpe Atılıyordu, Şimdi Parayla Alınamıyor

Lokantacılar Odası Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Er ise bahsi geçen konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak öncesinde sakatatların ve ciğerlerin çöpe atıldığını belirtirken, şimdi parasını vererek alınacak ciğerin dahi bulunmadığını söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan ise konu hakkında, Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarının gittikçe azalma yaşadığını aktararak, son 37 sene içerisinde bu rakamın 85 milyon seviyesinden 53 milyon seviyesine düştüğünü belirtti. Çayırların ve meraların sürekli olarak azalmasıyla hayvancılığın olumsuz bir biçimde etkilendiğini ifade eden Pehlevan, 1980 senesinde 85 milyon civarında bulunan hayvan varlığının 53 milyona kadar düştüğünü sözlerine ekledi.