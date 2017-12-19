Yatırımcıların Borsaya İlgisi Katlanarak Devam Ediyor!
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Yatırımcıların Borsaya İlgisi Katlanarak Devam Ediyor!


Yatırımcıların Borsaya İlgisi Katlanarak Devam Ediyor!
Yatırımcıların Borsaya İlgisi Katlanarak Devam Ediyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-19 Saat: 17:11:32
Anasayfa Borsa&Finans Yatırımcıların Borsaya İlgisi Katlanarak Devam Ediyor!

Yerli ve yabancı yatırımcıların borsaya olan yoğun ilgisi artış göstererek devam ediyor.

2017 senesinin üçüncü çeyreği baz alındığındaki büyüme oranıyla dünya genelinde en fazla büyüme gösteren Türkiye'ye yatırımcıların yoğun ilgisi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen duruşmasının başlama tarihi olan 28 Kasım'dan beri yüzde 8.5 oranıyla dünya genelinde en çok yükselme gösteren piyasa olan BIST'de endeks 110 binin üstünde seyrederken, piyasaya yerli yatırımcılar adeta akın etti.

Yerli Yatırımcıların Sayısında Artış

MKK'nin verileri doğrultusunda borsada ekim ayının sonunda bir milyon 47 bin seviyesinde yerli yatırımcı bulunduğu ifade edilirken, bahsi geçen sayı kasım ayında ise bir milyon 76 bin seviyesinin üstüne çıktı. Gelen bilgiler doğrultusunda söz konusu dönemler içerisinde yabancı yatırımcıların sayısında ise 62 adetten oluşan artış yaşanarak, yabancı yatırımcıların 9 bin 571'e yükseldiği ifade edildi. Bu veriler doğrultusunda borsadaki toplam yerli ve yabancı yatırımcıların sayısının ise bir milyon 85 bin seviyesinin üstüne ulaşarak, 2000'li senelerden bu yana en yüksek rakamı gördüğü belirtildi.

Kasım ayının verileri doğrultusunda yatırımcıların artışının en çok Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerde gerçekleştiği ifade edilirken, yatırımcı sayısı kapsamında İstanbul'un 325 bin 726 seviyesiyle liderlik konumunda bulunduğu belirtildi. Ayrıca bahsi geçen yatırımcı sayısı kapsamında ise İstanbul'u, Ankara 124 bin 705 yatırımcıyla, izmir ise 95 bin 370 yatırımcıyla izledi.

Borsadaki Şirketlerin Piyasa Değerlerinde 62 Milyar Lira Artış

Öte yandan yatırımcı sayılarının Şırnak'ta yüzde 22 oranında, Mardin'de ve Siirt'te yüzde 10 oranında, Bitlis'te yüzde 11 oranında, Ağrı'da yüzde 18 oranında ve Tunceli'de ise yüzde 16 oranında artış gösterdiği belirtilirken, borsada bulunan şirketlerin piyasa değerlerininde 28 Kasım'dan itibaren toplam 62 milyar TL değerinde artış yaşayarak 826 milyara ulaştığı ifade edildi. 

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