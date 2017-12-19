Almanya'daki Çaykur Fiyatı Sosyal Medyayı Karıştırdı!
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Almanya'daki Çaykur Fiyatı Sosyal Medyayı Karıştırdı!


Almanya'daki Çaykur Fiyatı Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Almanya'daki Çaykur Fiyatı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-19 Saat: 17:37:43
Anasayfa Eko Gündem Almanya'daki Çaykur Fiyatı Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Çaykur'un turist çayının Almanya'da bir markette 2.49 euroya satıldığını gösteren broşür sosyal medyayı karıştırdı.

Türkiye'de 25 TL seviyesinden alıcı bulan Çaykur turist çayının, Almanya'da bulunan bir markette 2.49 euro seviyesinden satıldığını kanıtlayan market broşürü sebebiyle sosyal medya adeta yıkıldı. İhracı Türkiye'de yapılan çayda yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi bulunduğu belirtilirken, fiyatı 25 TL 90 kuruş olan çayın 4 TL 66 kuruşunun KDV olduğu ifade edildi.

Bahsi geçen çayın normal şartlarda Almanya'da 4.7 euro seviyesinden satılması beklenirken, Almanya'daki KDV oranının ise yüzde 7'den oluştuğu bildirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Euro Gıda'nın Şube Müdürü olarak görev yapan Onur Çimen, Berlin bölgesinde Çaykur'un bu fiyatlardan çay vermediğini belirtti.

Çay Fiyatları Arasındaki Fark En Fazla 1 TL

Almanya'da bulunan çay fiyatlarıyla Türkiye'deki çay fiyatları arasında arasında en çok bir TL'lik farkın var olduğundan bahseden Çimen, Almanya'da kilogram bazında çayın satışının yapılmadığını, en büyük boyda bulunan çayın yarım kilogramdan meydana geldiğini dile getirdi. 200 gramdan oluşan turist çayın 1.29 euro seviyesinden satıldığını, bununda dört adet alındığında 25 TL seviyesine denk geldiğini aktaran Çimen, fiyatların Türkiye'deki gibi olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyayı karıştıran broşürü yayımlayan market sahibinin haftalık indirim gerçekleştirmiş olma ihtimalinin bulunduğuna değinen Çimen, müşteri çekilmesi adına bu şekilde broşürün konulmuş olabileceğini vurguladı. 
Çay Sanayii İş Adamları Derneği Başkanı Erdal Saral ise konu hakkında bir gazeteye yaptığı açıklamada, fiyatlar arasındaki farkın Çaykur'a sorulması gerektiğini dile getirerek, Çimen'in yaptığı açıklamada olduğu gibi müşteri çekmek için yapılan bir uygulama olabileceğini ifade etti. 

Türk Çayında Zirai İlaç Yok

İhracı yapılan mallarda KDV bulunmadığını ve bu sebeple fiyatlarında avantajların olduğunu aktaran Saral, Türk çayı içerisinde zirai ilaçların bulunmamasından dolayı yurt dışında değerli görüldüğünün altını çizdi. Türkiye'nin yurt dışına gerçekleştirdiği çay ihracı konusunda problemler yaşandığını aktaran Saral, bu sene içerisinde Fransa'ya organik yeşil çay gönderiminin yapıldığını sözlerine ekledi.

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