Bakan Zeybekci'den Enflasyonda Tek Hane Müjdesi
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Bakan Zeybekci'den Enflasyonda Tek Hane Müjdesi


Bakan Zeybekci'den Enflasyonda Tek Hane Müjdesi
Bakan Zeybekci'den Enflasyonda Tek Hane Müjdesi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-19 Saat: 17:50:59
Anasayfa Eko Gündem Bakan Zeybekci'den Enflasyonda Tek Hane Müjdesi

Bakan Zeybekci, basın mensuplarına açıklamalar yaparak 2017 ve 2018 senesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, basın mensuplarına 2017 senesinde yaşanan gelişmeler ve 2018 senesine yönelik beklentiler hakkında bilgiler verdi. Zeybekci, 2018 senesinde enflasyonda kalıcı olarak tek hane görülmesinin beklentiler arasında olduğuna dikkatleri çekerek, 2018 senesinin ilk üç aylık zaman dilimi içerisinde enflasyonun tek haneye düşmesi beklentilerinin yüksek olduğuna değindi. 

IMF'nin, Dünya Bankası'nın, OECD'nin ve AB'nin Nisan ayı içerisinde Türkiye'nin bu sene büyüme oranını 2.5 olarak tahmin ettiklerini hatırlatan Zeybekci, kendilerinin ise ülkenin potansiyelini ileri derecede bildiklerinden dolayı bahsi geçen oranın 5.5 olacağını düşündüklerini ve büyüme verisinde buna yakın bir rakam yakalandığını dile getirdi. 

Zeybekci, 2017 senesinin ilk üç çeyreği baz alındığında yüzde 7.4'lük oranda büyümenin söz konusu olduğunu, bu büyümenin yüzde 1.5'lik diliminin ihracat, yüzde 2.5'lik diliminin yatırım ve üretim alanından gelmesinin sevindirici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Büyümesi Başarı Destanı

Ekonomi yönetimi olarak büyüme akla geldiğinde, ihracata, yatırıma, üretime ilişkin büyümenin tarifinin yapıldığını ve özel sektör yatırımlarına yönelik büyümenin en çok istenilen büyüme olduğunu belirten Zeybekci, 2017 senesinin ilk üç çeyreklik büyümesi baz alındığında, gerçekleşen büyümenin küçümsenemeyecek ölçüde bir başarı destanı olduğundan bahsetti. 

2017 senesinin son çeyreğine yönelik beklentilerinde üst seviyede bulunduğunu aktaran Zeybekci, büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerin arasında bulunan ihracatta trendin devam edeceğini dile getirdi. Üretimin, yatırımın ve ihracatın 2017'nin son çeyreğindeki büyümeye katkı sağlamasını beklediklerini ifade eden Zeybekci, konuşması sırasında enflasyona ve işsizliğe yönelik gerçekleştirilen çalışmalarada değindi. 

Rekor Kıran İhracatlar Sürecek

Öte yandan 2018 senesinde ihracattaki hedef rakamın 169 milyar dolar olduğundan bahseden Zeybekci, bahsi geçen hedefin kolayca aşılacağını, 2018'de de rekor kıran ihracat performanslarının süreceğini dile getirdi.

Türkiye Enflasyon Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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