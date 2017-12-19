2018'de Türkiye'ye Turist Yağacak!

Türkiye'nin turizm sektörü hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 senesini yaklaşık olarak 31.4 milyon turist ve 26 milyar dolarlık gelirle sonlandırmayı beklediklerini vurguladı.

Değerlendirmesi sırasında 2018 hedeflerinden de bahseden Kurtulmuş, 2018 senesi içerisinde en az 35 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini, bahsi geçen rakamın üst seviyelere de çıkabilmesinin mümkün olduğunu savundu. Turizm konusundaki teşvikleri 12 aylık döneme dağıtacaklarına değinen Kurtulmuş, Çin'i, Hindistan'ı, Endonezya'yı Türkiye'ye davet edeceklerini ve bu şekilde turizm yelpazesini genişleteceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin 2016'da Turizm Sektöründe Gelir Kaybı 8 Milyar Dolar

Öte yandan güvenlik endişeleri, Rusya'yla yaşanılan uçak krizi gibi sebeplerden dolayı ağır bir biçimde etkilenen sektörlerin arasında yer alan turizm sektöründe 2014 senesinde 36.8 milyon, 2015 senesinde 36.2 milyon turistin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiği bilinirken, bu rakamlar 2016 senesinde 25.3 milyon civarına kadar gerileme yaşamıştı. Bununla birlikte ülke ekonomisinde Rusya'nın etkisinden dolayı ve güvenlik endişeleri sebebiyle 2016 senesinde toplam 11 milyon turist kaybı yaşanmış ve 8 milyar dolar değerinde gelir kaybı oluşmuştu.

Rusya'yla ikili ilişkilerin eski halini almasından sonra ise turizm sektöründe hızlı bir şekilde toparlanma yaşandığı ifade edildi. Rus turistlerin sayısında yaşanan artışında, turizm sektöründe yaşanılan toparlanmanın en büyük göstergesi konumunda bulunuyor.

2017'de Gelen Rus Turist Sayısında Yüzde 495 Artış Görüldü

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri doğrultusunda 2017 senesinin ilk on aylık dönemi içerisinde yüzde 495 oranında artış gösteren Rus turist sayısı 4.57 milyona ulaştı. Geçtiğimiz senenin bahsi geçen dönemlerinde ise Rus turist sayısının 767 bin seviyesinde kaldığı belirtilmişti.