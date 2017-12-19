2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!

Türkiye’nin en geniş müşteri portföyüne sahip bankaları arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, düzenlediği ihtiyaç kredisi ürünü ile birlikte tüm nakit problemlerinizi çözüme kavuşturmanıza olanak sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası tarafından düzenlenen ihtiyaç kredisi ürünü sayesinde tüm nakit problemleriniz, avantajlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. 48 aya kadar uzayan vade seçenekleri eşliğinde; eğitimden, sağlığa; tatil masraflarından, beyaz eşya alışverişine kadar yaşayabileceğiniz tüm nakit problemleri için avantajlı bir ihtiyaç kredisi ürünü sunan Yapı Kredi Bankası aylık düzenli bir gelir durumuna sahip olmanız, geçmiş dönem ödemelerinizi düzenli olması ve kredi notunuzun yeterli olması halinde kefilsiz ihtiyaç kredisi kullanmanıza da olanak sağlıyor.

Kredi başvurusu için Yapı Kredi İnternet Bankacılığı, Yapı Kredi Mobil Bankacılık, Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvuru tamamlama olanağı sağlayan banka, aynı zamanda Yapı Kredi Bankası’nın en yakın şubesine giderek ya da en yakın ATM’sinden de kredi başvurunuzu tamamlamasına olanak sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı

Yapı Kredi Bankası tarafından düzenlenen ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru yapılabilen ihtiyaç kredisi ürününden 10 bin Türk Lirası tutarında kredi çekmeniz ve bu kredi için de 48 ay vade seçeneği ile ödeme planı oluşturmanız halinde banka tarafından uygulanacak aylık sabit ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,33’e tekabül ederken, ödeme yapılacak aylık eşit taksit tutarları da 299,80 Türk Lirası’na denk gelecektir.

Bu faiz oranları ve ödeme planı, banka tarafından 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılacak ihtiyaç kredileri için geçerli olup, toplam geri ödeme miktarı 10 bin TL için 14 bin 390,40 Türk Lirası’na denk gelmektedir.