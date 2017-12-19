Yaklaşan Yılbaşı ile Oteller Dolup Taşıyor!
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Yaklaşan Yılbaşı ile Oteller Dolup Taşıyor!


Yaklaşan Yılbaşı ile Oteller Dolup Taşıyor!
Yaklaşan Yılbaşı ile Oteller Dolup Taşıyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-19 Saat: 18:47:59
Anasayfa Eko Gündem Yaklaşan Yılbaşı ile Oteller Dolup Taşıyor!

Yaklaşan yılbaşı herkesin içinde bir heyecan yaratıyor. Yılbaşında tam 250 bin kişi tatile çıkmak için hazırlanıyor.

Yaklaşan yılbaşı herkesin içinde bir heyecan yaratıyor. Yılbaşında tam 250 bin kişi tatile çıkmak için hazırlanıyor. Kış turizmi yapan otellerde ise doluluk oranı %90’a ulaştı. Yurt içinde Uludağ, yurt dışında ise Bulgaristan yılbaşı için tatil planları yapanların gözde mekanları arasında yer alıyor.

Her yıl kış sezonunda ciddi bir hareketlilik oluşturan yılbaşı tatili, bu yıl da yılın son günlerini canlandıracak. Bu yıl hafta sonuna denk gelen yılbaşında, 200 bini paket 50 bini ise bireysel olmak üzere tem 250 bin kişinin tatil planı var.

Yüzde 15’lik Kesim Yurtdışını Tercih Ediyor!

Tatilcilerin planlarındaki otellerin içinde öncelikle kış turizminin yapıldığı oteller olsa da diğer kıyı otellerde de yılbaşı programları var. Kıyı otellerin büyük bir kısmı kapalı ancak açık olan kıyı oteller de sanatçılı programlarla otellerini doldurmaya çalışıyor.

Yurtdışı tatil üst kesim için daha cazip geliyor tabi ki. Yurtdışında en çok rağbet gören yer tabi ki yer yıl olduğu gibi Kıbrıs. İkinci ve üçüncü sırada ise komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan var.

Bu yıl bireysel alım ve paket turlarla birlikte yaklaşık olarak 500 milyon TL’lik hacim oluşacak. Geçen yılbaşı yani 1 Ocak tam Pazar gününe denk gelmişti. Pazartesi gününün tatil olması da sektörü ciddi anlamda canlandırmıştı.

Yılbaşı için tatile çıkanlar %15 oranında yurtdışını tercih ediyor. Yurtiçindeki otellerin doluluk oranı %90’ı yakaladı. Bu doluluk oranının önümüzdeki günlerde %100 olması bekleniyor.

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