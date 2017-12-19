Emekli Vatandaşların Ocak Zammı Hakkında Gelişme!

Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin Ocak ayı zammına ilişkin olarak gelen tahminlerde değişiklik var. Gelecek olan zamma ilişkin tahminlerde yükselme gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından yapılan ankete göre son beklentinin baz alındığı zam oranı %5,52 olarak kayda geçti.

Yaklaşık olarak 9 milyon Bağ-Kur ve SSK emeklisinin Ocak ayına dair zammı netleşmeye başladı. Aralık ayının enflasyon oranının tamamen netlik kazanmasının ardından emekliye gelecek zam oranı da kesinlik kazanacak. 2017 yılının ikinci yarısının dönemi için açıklanacak olan enflasyon, emekli zammının ne olacağını ortaya koyacak.

Gözler 3 Ocak’ta Ancak Tahmin de Önemli!

6 aylık veri döneminin 5 ayı belli oldu. 5 aylık döneme göre yani Temmuz-Kasım dönemine göre enflasyon %4,97 oldu. Şimdi ise sadece Aralık ayında gelecek enflasyon oranı kaldı. Aralık ayının enflasyon oranı 3 Ocak’ta açıklanacak. Böylece de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bu tarihten itibaren kesinleşecek.

Merkez Bankası’nca gerçekleştirilen beklenti anketi, gelecek zam oranı hakkında ipucu veriyor. Ekonomistler aracılığı ile gerçekleştirilen Aralık ayına ait beklenti anketinde, TÜFE beklentisi %11,74 çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %10,68 olmuştu. Yani bu beklentilerde artış yaşandı.

%11.74’lük Merkez Bankası tahminine göre, 2017 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranı %5.52 oranında artış gösterecek. Haliyle bu durumda maaşlarda da 234 liraya varan artış yaşanacak. Net maaşı 2 bin TL olan emekli vatandaşın ise geliri tam 110 lira artacak.