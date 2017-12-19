2017 Ekonomisi İşte Böyle Geçti!

Türkiye 2017 yılında güçlü bir büyüme performansı gerçekleştirdi. Hatta bu büyüme IMF, Fitch, Moddy’s ve Dünya Bankası’nın aralarında bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşların tahminini yıktı geçti. Bahsi geçen kuruluşlar, Türkiye’nin ekonomisine yönelik tahminlerinde değişikliğe gitti ve revizyon ihtiyacı duydu.

Türkiye yılın ilk çeyreğinde %5,3 büyüme gerçekleştirirken, ikinci çeyreğinde 0,1 artışla %5,4 büyüyen ekonomi, üçüncü çeyrekte tam bir patlama yaşadı ve 11,6’lık bir büyüme gerçekleştirerek tüm dünya ülkelerinin en iyi büyüyen ekonomisi oldu. Türkiye gerçekleştirdiği bu büyüme ile 2011 yılındaki 11,6’lık büyümenin ardından ilk defa yükseldi. AB ülkelerinin ortalaması 2,5 olarak kayıtlara geçerken, Türkiye sahip olduğu büyüme ile AB ülkelerini dörde katladı.

Nefes Aldıran Düzenlemeler ile Ekonomi Canlandırıldı!

Hükümet 2017 yılında ekonomiye nefes aldıran düzenlemelere gitti. Komşu ülkelerde yaşanan ve yaşanmakta olan kargaşaların ülke üzerinde yarattığı olumsuz havayı dağıtmak isteyen hükümet, ekonomiye canlılık getirmek için hem reel kesimi hem de vatandaşın cebini rahatlatan düzenlemeleri hayata geçirdi.

İhracatçıların ve KOBİ’lerin finansmana erişim bu yıl kolaylaştırıldı. Öyle ki bu amaç için Hazine destekli kredilerde Kredi Garanti Fonunca sağlanan kefaletlerin bakiyesinin üst sınırı da 250 milyar liraya çıkarıldı. Önceden 20 milyar lirayken üstelik.

İnşaat sektörünü canlandırmak isteyen hükümet damga vergisi, KDV ve tapu harçlarında düzenleme yaptı. Banka borcu olan milyonlarca şirket ve vatandaş sicil affı aldı.

Beyaz eşyada ve bazı küçük ev aletlerinde alınan ÖTV sıfıra indirildi. Mobilyaların KDV’si ise %28’den %8’e çekildi. Bu uygulamalar ile hem bu sektörlere hareketlilik kazandırıldı hem de vatandaşlar için bu eşyaları ucuza almanın yolu açıldı.

BES ile kademeli olarak hayata geçirilen uygulama ile tam 3,4 milyon çalışan sisteme dahil edildi.

Ayrıca savunma sanayisinde de büyük bir gövde gösterisi yaparak, yerli ve milli tank, helikopter, İHA ve silah ürettik.