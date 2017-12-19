TCMB Faize Boyun Eğmedi ve 2017 Yılında Bunları Yaptı!
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TCMB Faize Boyun Eğmedi ve 2017 Yılında Bunları Yaptı!


TCMB Faize Boyun Eğmedi ve 2017 Yılında Bunları Yaptı!
TCMB Faize Boyun Eğmedi ve 2017 Yılında Bunları Yaptı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-19 Saat: 20:05:49
Anasayfa Eko Gündem TCMB Faize Boyun Eğmedi ve 2017 Yılında Bunları Yaptı!

Bu yıl rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve sürekli yükseliş eğiliminde olan enflasyonla mücadelesinde birçok iletişim aracı ve politikaya başvuran TCMB, politika faizi üzerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Bu yıl rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve sürekli yükseliş eğiliminde olan enflasyonla mücadelesinde birçok iletişim aracı ve politikaya başvuran TCMB, politika faizi üzerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Bu yıl mücadele alanını genişleten TCMB, bunun nedeni olarak da döviz kurlarındaki yükseliş ve gerek kur geçişkenliği gerekse de mali politikaların sağladığı gevşemenin etkisiyle birlikte enflasyonun %5 olarak belirlenmesini, bu belirlenme ile de yıllık hedeften çok uzaklaşmasını gösterdi.

Yıl boyunca politika faizinde bir değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, para piyasasındaki sıkı duruşu da sürdürüyor. Finansal istikrarın sağlanması açısından TCMB, kur tarafını rahatlatıcı birçok uygulamaya da imza attı.

Neler Yapıldı?

10 Ocak tarihinde Bankalararası Para Piyasası’nda TCMB, bankaların borç alabilme limitlerinde düşüş kararı verdi ve 22 milyar lira sınır koydu. 13 Ocak’taysa  bu miktar 11 milyar liraya düşürüldü.

12 Ocak 2017’de tam bir hafta vadeli repo ihalesi açılmadı ki, bu uygulama hala devam ediyor.

18 Ocak’ta TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine başlandı.

17 Şubat tarihinde reeskont kredi geri ödemelerinin TL ile yapılabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

10 mart tarihinde Banka, Borsa İstanbul para piyasasından fonlamayı keserken, 16 Mart tarihinde de PPK toplantısında GLP faizini %11’den %11,75’e çıkardı.

26 Nisan tarihinde banka, nisan ayında düzenlenen PPK toplantısında GLP faizini yarım puan arttırdı ve 12,25’e çıkardı.

20 Kasım tarihinde ise Merkez Bankası, 2017 yılının sonuna kadar en fazla 3 milyar dolar olacağını duyurduğu TL uzlaşmalı döviz satım ihalalerine başladı.

21 Kasımda ise MB, bankaların borç alma limitlerini sınırladı. Bu şekilde de tüm fonlamayı GLP faizinden sağlamaya başladı.

14 Aralık’ta ise GLP faiz oranını yarım puan artırdı ve 12,75’e çıkardı.

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