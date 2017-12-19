Türk Donanmasının Sahip Olduğu Savaş Gemileri Düşmana Korku Salıyor!

Türk donanmasında bulunan savaş gemileri dahi düşman korkutuyor. Türki Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olan bu donanma, bünyesinde mükemmel gemilere yer ayırıyor.

Oldukça köklü bir geçmişi olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan Türk donanması, her geçen gün filosuna kattığı yeni savaş gemileri ile en zorlu görevlerin bile üstesinden geliniyor. Donanma Komutanlığı’nın filosunda bulunan birçok savaş gemisi de Kocaeli’nde bulunan muhtelif tatbikatlara ve operasyonlara katılıyor. Bu gemiler aynı zamanda Somali’de de görev yapıp, korsanlar ile sıcak çatışmalara giriyor. Ayrıca Somali’ye giden Türk savaş gemileri, bölgenin ticareti için huzurlu ve güvenli bir ortamın oluşmasını sağlıyor.

4 Adet Yavuz Tipi!

Donanma Komutanlığı’nın bünyesinde TCG Yavuz, TCG Fatih, TCG Yıldırım ve TCG Turgutreis isimli tam 4 adet Yavuz sınıfı gemi bulunuyor. Bu gemiler ekipmanları ve bu konuda profesyonel olan ekibi ile birlikte, her türlü donanımı hazır halde bulunduruyor. Bu şekilde de meydana gelebilecek her türlü menfi duruma hemen müdahale edebilecek şekilde konumlandırılıyor. Bu savaş gemilerinin üzerinde bulundurulan silah ekipmanları ise son derece tehlikeli bir savaş makinesi olarak görev görüyor.

Ekip içerisinde yer alan TCG Yıldırım savaş gemisinde toplam 169 deniz personeli çalışıyor. Gemi bir minyatür kente benziyor, sürekli faal halde. Ayrıca geminin içince birçok bölüm ve ekipman da bulunuyor. Muhtemel tehditlere karşı her an müdahale edebilecek olan bu gemi birliği, Türk milletinin huzurlu bir şekilde uyuması için büyük bir önem arz ediyor.