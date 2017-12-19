Birleşmiş Milletlerden Türkiye Turizmine Övgü Dolu Sözler!
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Birleşmiş Milletlerden Türkiye Turizmine Övgü Dolu Sözler!


Birleşmiş Milletlerden Türkiye Turizmine Övgü Dolu Sözler!
Birleşmiş Milletlerden Türkiye Turizmine Övgü Dolu Sözler! Seda Polat - Tarih: 2017-12-19 Saat: 20:42:19
Anasayfa Turizm Birleşmiş Milletlerden Türkiye Turizmine Övgü Dolu Sözler!

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talip Rifai, Türkiye’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talip Rifai, Türkiye’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Bu yıl yaşanan darbe girişimi ve terör saldırılarına karşın, Türk turizmi %30 büyüdü. Bunu belirten Rifai, tüm bu yaşanan olaylara rağmen Türk turizminin toparlanmasının inanılmaz olduğunu söyledi. Rifai özellikle 2017 yılının Türk turizmi için inanılmaz olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş’ta 2023 yılı için hedeflerini açıklayarak 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefleri olduğundan bahsetmişti.

Birleşmiş Milletlerin Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rifai, Türk turizmine yönelik itiraflarda bulundu.

Kendi Verilerine Göre Yüzde 30!

Turizm sektörünün oldukça hassas bir endüstri olduğunu söyleyen Rifai, bu sektörün dışarıdan gelen herhangi bir şoktan hemen etkilendiğini belirtti. Tüm bu kırılganlığının yanında zorlukları yenme gücüne sahip olan bir sektör olduğundan da bahseden Rifai, ülkelerin köklü turizm geçmişi varsa, bir şekilde eski haline gelebildiğini de belirtti. Türk turizmini de buna en iyi örnek olarak gösterdi.

Türkiye’nin son 40 yılda en güçlü turizm ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Rifai, Türk turizminin son iki yılda bazı hadiselerden etkilendiğini ancak tüm yaşananlara rağmen Türk turizminin toparlandığını ve bunun inanılmaz olduğundan bahsetti. Rifai, özellikle 2017 yılının inanılmaz bir yıl olduğunun altını çizdi.

Kendi verilerine göre açıklamalarda bulunan Rifai, Türk turizminin bu yıl Ocak ayı başından itibaren Ekim ayına kadar %30 büyüdüğünü belirtti. Rifai, Türk turizmindeki toparlanmayı da etkiyici şekilde güçlü bulduğunu belirtti.  

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